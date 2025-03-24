Следует быть готовыми к новым ценам на бензин: украинцам рассказали, что будет происходить на АЗС в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ожидается ощутимое удешевление бензина – при том, что за прошлую неделю розничные цены на него снизились на 85 коп./л. В экспертной среде ожидают, что в течение 24-30 марта бензин подешевеет на 1 грн/л. В то же время, за выходные АЗС уже снизили цены бензин А-95 – сразу на 10 коп.: 24 марта они продают его по средней стоимости 55,72 грн/л.

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О сложившейся на рынке ситуации говорится в материале delo.ua. Отмечается: причиной же удешевления бензина являются низкие цены на нефть.

"Санкции США против покупателей иранской нефти развернули глобальный тренд на нефтяных рынках к росту. Несмотря на это, цены на топливо на украинском рынке еще не полностью отыграли предварительный тренд по снижению нефтяных котировок. Таким образом, на украинских АЗС продолжат дешеветь бензин", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, если глобальные цены на нефть вырастут, удешевления бензина не произойдет. Однако в настоящее время, подчеркнул он, розничный рынок сохраняет потенциал для снижения цен.

"Есть все основания говорить о понижении цен на бензин еще на 1 грн/л. Это произойдет к началу апреля. Но, если в результате новых заявлений ОПЕК о снижении квот на добычу или обострении войны с йеменскими хуситами цена на нефть вырастет, рынок отложит снижение цен на топливо", – объяснил специалист.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 24 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 50,7-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

Neftek, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,7 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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