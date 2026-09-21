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Скрывали под видом печенья: в Украину пытались незаконно ввезти популярные инъекции для похудения

Дарина Герцева
Рынки и компании
3 минуты
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Таможенники изъяли популярный товар для похудения.
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На пограничном пункте пропуска "Тиса" в автобусе из Вены обнаружили 360 шприц-ручек Mounjaro с тирзепатидом, которые были спрятаны в термосумках и коробках из-под печенья, а предварительная стоимость партии составляет около 7–7,7 млн грн. Препараты изъяты до вынесения решения суда, а в отношении водителя составлен протокол по признакам нарушения таможенных правил в связи с перемещением товара с сокрытием от таможенного контроля.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Правоохранители отмечают, что окончательную стоимость изъятых препаратов должна установить экспертиза.

На границе изъяли товар на миллионы

Крупную партию лекарств обнаружили в пункте пропуска на границе Украины и Венгрии. По информации Госпогранслужбы, на углубленную проверку направили рейсовый автобус Volvo, следовавший из Вены. Во время досмотра транспортного средства внимание правоохранителей привлекла кабина водителя.

Именно там и обнаружили спрятанную партию препаратов. По данным таможенников, под водительским сиденьем находились термосумки, внутри которых перевозились шприц-ручки в заводской упаковке. Для маскировки медикаментов использовались упаковки от печенья. Всего в тайнике было четыре термосумки.

В коробках обнаружили 360 шприц-ручек

После проверки выяснилось, что в автобусе пытались перевезти 360 шприц-ручек Mounjaro KwikPen различной дозировки. Действующее вещество этих препаратов — тирзепатид. Его применяют в терапии сахарного диабета 2 типа, а препараты на его основе также используются для контроля массы тела по соответствующим медицинским показаниям.

Как провозили товар через границу

Препараты находились в заводской упаковке, однако перевозились скрытно от таможенного контроля. Товар не был обычным багажом пассажира – его спрятали под сиденьем водителя в специальных сумках. По информации Гостаможни, ориентировочная стоимость всей обнаруженной партии достигает 7 млн грн. Пограничники, в свою очередь, оценили ее примерно в 7,7 млн грн.

Таким образом, если ориентироваться на оценку ГПСУ, средняя стоимость одной изъятой шприц-ручки составляет более 21 тыс. грн. В то же время это лишь условный расчет — точную стоимость товара установит эксперт.

Препараты изъяли

После обнаружения медикаментов их передали таможенникам. Всю скрытую партию изъяли до вынесения решения суда. В отношении водителя автобуса составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Норма касается перемещения или действий, направленных на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. В частности, речь идет об использовании тайников или других способов, затрудняющих обнаружение товаров.

Mounjaro — торговое название препарата, содержащего действующее вещество тирзепатид, это рецептурный лекарственный препарат, который вводится подкожно с помощью шприц-ручки. Тирзепатид воздействует на механизмы, связанные с регуляцией уровня глюкозы и аппетита. Препарат приобрел значительную популярность в мире на фоне распространения медикаментозных методов лечения ожирения и контроля массы тела.

В то же время применение таких препаратов должно осуществляться по медицинским показаниям и под наблюдением врача. Самостоятельное использование рецептурных инъекционных средств может быть опасным из-за противопоказаний и возможных побочных реакций.

Особое значение имеют и правила хранения таких лекарственных средств. Для препаратов, требующих определенного температурного режима, нарушение условий транспортировки может повлиять на их пригодность и свойства.

На данный момент вся партия Mounjaro остается изъятой. Таможенники ожидают экспертной оценки, которая должна установить точную стоимость предметов правонарушения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские таможенники зафиксировали первые попытки незаконного ввоза в страну новых iPhone 18 Pro Max. Гаджеты пытались перевезти через границу двое молодых людей.

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