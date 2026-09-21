Скрывали под видом печенья: в Украину пытались незаконно ввезти популярные инъекции для похудения

На пограничном пункте пропуска "Тиса" в автобусе из Вены обнаружили 360 шприц-ручек Mounjaro с тирзепатидом, которые были спрятаны в термосумках и коробках из-под печенья, а предварительная стоимость партии составляет около 7–7,7 млн грн. Препараты изъяты до вынесения решения суда, а в отношении водителя составлен протокол по признакам нарушения таможенных правил в связи с перемещением товара с сокрытием от таможенного контроля.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Правоохранители отмечают, что окончательную стоимость изъятых препаратов должна установить экспертиза.

Крупную партию лекарств обнаружили в пункте пропуска на границе Украины и Венгрии. По информации Госпогранслужбы, на углубленную проверку направили рейсовый автобус Volvo, следовавший из Вены. Во время досмотра транспортного средства внимание правоохранителей привлекла кабина водителя.

Именно там и обнаружили спрятанную партию препаратов. По данным таможенников, под водительским сиденьем находились термосумки, внутри которых перевозились шприц-ручки в заводской упаковке. Для маскировки медикаментов использовались упаковки от печенья. Всего в тайнике было четыре термосумки.

В коробках обнаружили 360 шприц-ручек

После проверки выяснилось, что в автобусе пытались перевезти 360 шприц-ручек Mounjaro KwikPen различной дозировки. Действующее вещество этих препаратов — тирзепатид. Его применяют в терапии сахарного диабета 2 типа, а препараты на его основе также используются для контроля массы тела по соответствующим медицинским показаниям.

Препараты находились в заводской упаковке, однако перевозились скрытно от таможенного контроля. Товар не был обычным багажом пассажира – его спрятали под сиденьем водителя в специальных сумках. По информации Гостаможни, ориентировочная стоимость всей обнаруженной партии достигает 7 млн грн. Пограничники, в свою очередь, оценили ее примерно в 7,7 млн грн.

Таким образом, если ориентироваться на оценку ГПСУ, средняя стоимость одной изъятой шприц-ручки составляет более 21 тыс. грн. В то же время это лишь условный расчет — точную стоимость товара установит эксперт.

Препараты изъяли

После обнаружения медикаментов их передали таможенникам. Всю скрытую партию изъяли до вынесения решения суда. В отношении водителя автобуса составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Норма касается перемещения или действий, направленных на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. В частности, речь идет об использовании тайников или других способов, затрудняющих обнаружение товаров.

Mounjaro — торговое название препарата, содержащего действующее вещество тирзепатид, это рецептурный лекарственный препарат, который вводится подкожно с помощью шприц-ручки. Тирзепатид воздействует на механизмы, связанные с регуляцией уровня глюкозы и аппетита. Препарат приобрел значительную популярность в мире на фоне распространения медикаментозных методов лечения ожирения и контроля массы тела.

В то же время применение таких препаратов должно осуществляться по медицинским показаниям и под наблюдением врача. Самостоятельное использование рецептурных инъекционных средств может быть опасным из-за противопоказаний и возможных побочных реакций.

Особое значение имеют и правила хранения таких лекарственных средств. Для препаратов, требующих определенного температурного режима, нарушение условий транспортировки может повлиять на их пригодность и свойства.

На данный момент вся партия Mounjaro остается изъятой. Таможенники ожидают экспертной оценки, которая должна установить точную стоимость предметов правонарушения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские таможенники зафиксировали первые попытки незаконного ввоза в страну новых iPhone 18 Pro Max. Гаджеты пытались перевезти через границу двое молодых людей.

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