Сколько стоит хранение посылок на "Новой почте": тарифы и сроки

Клиенты "Новой почты" могут хранить свои посылки в компании в течение 30 календарных дней. Стоимость этой услуги зависит от размера посылки и колеблется от 10 до 100 грн в день.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

первым днем хранения считается "следующий календарный день после прибытия отправления в отделение получателя";

услуга предоставляется автоматически, без предварительного заказа.

При этом подчеркивается: в течение 7 календарных дней все отправления хранятся бесплатно – за исключением паллет. Они бесплатно могут лежать на складе в течение трех календарных дней.

Соответственно, с 8-го календарного дня будет начисляться дополнительная плата за хранение посылки. В случае с паллетами платный режим хранения начнется с 4-го дня.

Цены на хранение посылок на "Новой почте"

Согласно тарифам "Новой почты" на дополнительные услуги, хранение посылок зависит от их размеров. Так:

хранение малой посылки (до 2 кг) или документов стоит 10 грн/день;

средней посылки (до 10 кг) – 20 грн/день;

большой (до 30 кг) – 30 грн/день;

груза до 100 кг – 40 грн/день;

шин и автомобильных дисков – 40 грн/день;

паллет – 100 грн/день;

хранение грузов свыше 100 кг стоит 40 грн/день за каждые 100 кг.

Что будет, если не забрать посылку на "Новой почте" за 30 дней

В то же время, отметили в компании, если в течение 30 календарных дней отправление не было потребовано получателем или отправителем, то ответственность "Новой почты" перед отправителем и получателем за его сохранение прекращается.

Более того, отмечается, "компания имеет право распорядиться таким отправлением по собственному усмотрению".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" отменила оплату за переадресацию посылок – но только тех, которые на момент переадресации находятся в пути. Услуга доступна для посылок по всей Украине.

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