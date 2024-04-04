"Новая почта" изменила правила доставки: охватывает всю Украину

Украинский почтовый оператор "Новая почта" отменил оплату за переадресацию посылок – но только тех, которые на момент переадресации находятся в пути. Услуга доступна для посылок по всей Украине.

Об этом OBOZ.UA рассказали в самой компании. Там напомнили: ранее переадресация была бесплатной только в черте города.

"Услуга переадресации будет бесплатной, если отправка еще не доставлена в конечный пункт назначения в отделение, почтомат или не передана курьеру для доставки в адрес. Заказать переадресацию можно через мобильное приложение "Новой почты" или бизнес-кабинет на сайте", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая находится в пути из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат. Однако при переадресации по адресу, нужно будет оплатить доставку курьером.

"Если вы сменили место получения уже после того, как посылка прибыла или была передана для доставки курьеру, то доставка будет платной. И рассчитывается как для новой отправки", – отметили в компании.

Как воспользоваться переадресации в приложении "Новой почты"

Выбрать отправку, которую нужно переадресовать

Выбрать услугу "Переадресация".

Заполнить данные о новом месте доставки.

Нажать "Изменить место доставки".

ПриватБанк будет отправлять карты своим клиентам через "Новую почту"

В то же время, государственный ПриватБанк будет отправлять карты своим клиентам в 12 стран. Делать это будут курьерами Nova Post на любой адрес в "разрешенных" странах.

Сама доставка карт будет бесплатной. Но только до конца апреля 2024 года и только для клиентов, которые:

перевыпустили действующую платежную карту;

открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты.

В целом же заказать доставку карты ПриватБанка можно уже в 12 странах Европы. Это:

Польша;

Молдова;

Литва;

Германия;

Чехия;

Румыния;

Эстония;

Латвия;

Италия;

Словакия;

Венгрия;

Великобритания.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мошенники начали пытаться забирать чужие посылки на "Новой почте" по поддельным документам. Действуют они группами по несколько человек и работают с посылками, которые получатель отказывается принимать и отправляет назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!