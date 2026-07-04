Сколько солнечных панелей заменит одну АЭС: озвучен неожиданный ответ

Потребовалось бы более 8,5 миллионов солнечных панелей, получающих свет круглосуточно, чтобы сгенерировать столько же энергии, сколько способен выдать один ядерный реактор. Вместе с тем строительство атомной электростанции требует солидных инвестиций в инфраструктуру для запуска.

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Об этом говорится в публикации BGR. Полный переход на солнечную энергию пока просто невозможен — по крайней мере, так, как это происходит с бесперебойной атомной энергетикой. Тем не менее страны и правительства экспериментируют с тем, как распределять и стимулировать установку солнечных панелей. Например, их размещают над автомобильными парковками.

Средний ядерный реактор имеет мощность около 900 мегаватт, хотя более крупные АЭС могут вырабатывать до 1600 мегаватт. В то же время одна солнечная панель обычно генерирует около 400–460 ватт энергии при оптимальных условиях солнечного освещения.

Если предположить, что генерация будет постоянной, то для производства объема энергии, сопоставимого с одним ядерным реактором, вам понадобится примерно 4 миллиона панелей. Однако здесь есть дополнительный фактор: коэффициент использования установленной мощности (КУУ), то есть фактическая отдача по сравнению с идеальным максимумом.

Ядерная энергетика имеет КВВП на уровне 93%, и её выработка остаётся преимущественно стабильной. Солнечные панели, с другой стороны, имеют КВВП всего 24%, что снижает их реальную отдачу с 400 ватт до 96 ватт. Другими словами, вам понадобится около 8,7 миллионов солнечных панелей, чтобы сравниться с выходной мощностью ядерного реактора в 837 мегаватт (93% от 900).

Опять же, это при условии оптимального солнечного освещения. А учитывая, какую площадь займут 8,7 миллиона солнечных панелей, надеяться на постоянное и стабильное солнечное освещение над всей этой территорией выглядит несколько нереалистично. Это также является причиной того, почему солнечным панелям, приобретённым частными лицами, требуется так много времени, чтобы просто окупить свою стоимость.

Атомные станции трудно назвать маленькими, но даже самую крупную АЭС в США можно разместить на территории площадью около 2,6 кв. км. Зато специализированной солнечной электростанции понадобится более 36 кв. км, чтобы сравниться с ней по мощности. Лишь в определённых частях мира имеется ровный, открытый для солнца ландшафт, необходимый для реализации таких проектов, и доступна ли такая земля в больших объёмах — совсем другой вопрос.

Тем не менее, некоторые страны нашли разумные способы увеличить количество солнечных панелей, даже если и не дотягивают до показателей, сопоставимых с атомной энергетикой. Франция, например, ещё в 2023 году приняла закон, обязывающий владельцев автомобильных парковок площадью более 1500 квадратных метров покрывать не менее 50% их площади солнечными панелями.

Как ранее писал OBOZ.UA, солнечные панели можно установить у окна квартиры. Однако такая панель, учитывая небольшой размер и неидеальный угол наклона, не сможет обеспечить энергонезависимость. Зато такая станция поможет сэкономить в лучшем случае несколько тысяч гривен в год или же позволит зарядить ноутбук и телефон во время отключений.

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