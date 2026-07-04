Украинцы устанавливают солнечные панели в квартирах: сколько электроэнергии они генерируют и как помогают экономить

Солнечные панели можно установить у окна квартиры. Однако такая панель, учитывая небольшой размер и неидеальный угол наклона, не сможет обеспечить энергонезависимость. Зато такая станция поможет сэкономить в лучшем случае несколько тысяч гривен в год или позволит зарядить ноутбук и телефон во время отключений. Подробнее — читайте в материале OBOZ.UA.

Как установить панели в квартире

Видео дня

Для установки солнечных панелей в квартире нужны сами панели и зарядная станция (или инвертор и аккумулятор). В некоторых магазинах зарядные станции продаются уже в комплекте с панелями, правда, их стоимость начинается от тысячи долларов.

Есть несколько вариантов: установка панели у окна (см. фото) или покупка портативной панели (тогда заряжать станцию можно на крыше дома). Оба варианта не могут обеспечить полноценное альтернативное питание, однако помогут "подзарядить" станцию.

Редакция OBOZ.UA с помощью специального калькулятора рассчитала производительность портативной панели на 350 Вт. Стоимость модели известного производителя в интернет-магазинах составляет около 25 тыс. грн. Площадь в разобранном состоянии — два квадратных метра. В Киевской области, если разместить её под углом 35 градусов, такая панель может ежегодно вырабатывать 259 кВт·ч электроэнергии. Сейчас стоимость такого объема электроэнергии — 1118,8 грн. Если тариф не изменится, такая станция будет окупаться десятилетиями.

Кстати, в Одесской области такая же станция может генерировать 306 кВт·ч электроэнергии уже за 1321,9 грн в год. Панели значительно подорожали после отключений электроэнергии. В некоторых магазинах цена выросла на 300% (!). В результате сейчас об окупаемости таких панелей речи не идет, это скорее способ получить альтернативный источник энергии.

Еще один житель киевского многоэтажного дома Евгений приобрел панель мощностью 300 Вт уже в комплекте с зарядной станцией. "Максимум получал где-то 150–160 Вт, но я неправильно устанавливал панель, не искал, где она лучше всего работает. Попросил просто у председателя ОСМД ключи от крыши и теперь выношу туда свою панель, чтобы заряжать станцию на несколько часов. Крыша у нас закрывается, так что никто ничего не украдет", – рассказывает он.

Совсем другое дело — с солнечными панелями в доме

Известная техноблогерша и обозревательница zdnet Мария Диас поделилась собственным опытом минимизации расходов с помощью компактной солнечной станции на заднем дворе дома. Она протестировала систему Anker Solix F3800 Plus мощностью 820 Вт и назвала её самым реальным шагом к частичной энергонезависимости.

Женщина установила станцию у себя дома. При этом стоит отметить, что подобную станцию можно установить только в частном доме.

"При хорошей инсоляции в ясные дни и правильной ориентации жестких панелей моя установка вырабатывает в среднем 3,7 кВт⋅ч в сутки. С оптимизацией углов наклона эту цифру можно довести до 5 кВт⋅ч", — делится опытом Мария Диас. В месяц это до 150 кВт⋅ч электроэнергии.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году тарифы на газ могут измениться только в том случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного представления о том, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!