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Украинцы устанавливают солнечные панели в квартирах: сколько электроэнергии они генерируют и как помогают экономить

Александр Литвин
Личные финансы
3 минуты
762
Солнечные панели устанавливают возле квартир
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Солнечные панели можно установить у окна квартиры. Однако такая панель, учитывая небольшой размер и неидеальный угол наклона, не сможет обеспечить энергонезависимость. Зато такая станция поможет сэкономить в лучшем случае несколько тысяч гривен в год или позволит зарядить ноутбук и телефон во время отключений. Подробнее — читайте в материале OBOZ.UA.

Как установить панели в квартире

Для установки солнечных панелей в квартире нужны сами панели и зарядная станция (или инвертор и аккумулятор). В некоторых магазинах зарядные станции продаются уже в комплекте с панелями, правда, их стоимость начинается от тысячи долларов.

Есть несколько вариантов: установка панели у окна (см. фото) или покупка портативной панели (тогда заряжать станцию можно на крыше дома). Оба варианта не могут обеспечить полноценное альтернативное питание, однако помогут "подзарядить" станцию.

Как выглядят панели
Как выглядит портативная панель

Редакция OBOZ.UA с помощью специального калькулятора рассчитала производительность портативной панели на 350 Вт. Стоимость модели известного производителя в интернет-магазинах составляет около 25 тыс. грн. Площадь в разобранном состоянии — два квадратных метра. В Киевской области, если разместить её под углом 35 градусов, такая панель может ежегодно вырабатывать 259 кВт·ч электроэнергии. Сейчас стоимость такого объема электроэнергии — 1118,8 грн. Если тариф не изменится, такая станция будет окупаться десятилетиями.

Кстати, в Одесской области такая же станция может генерировать 306 кВт·ч электроэнергии уже за 1321,9 грн в год. Панели значительно подорожали после отключений электроэнергии. В некоторых магазинах цена выросла на 300% (!). В результате сейчас об окупаемости таких панелей речи не идет, это скорее способ получить альтернативный источник энергии.

Еще один житель киевского многоэтажного дома Евгений приобрел панель мощностью 300 Вт уже в комплекте с зарядной станцией. "Максимум получал где-то 150–160 Вт, но я неправильно устанавливал панель, не искал, где она лучше всего работает. Попросил просто у председателя ОСМД ключи от крыши и теперь выношу туда свою панель, чтобы заряжать станцию на несколько часов. Крыша у нас закрывается, так что никто ничего не украдет", – рассказывает он.

Совсем другое дело — с солнечными панелями в доме

Известная техноблогерша и обозревательница zdnet Мария Диас поделилась собственным опытом минимизации расходов с помощью компактной солнечной станции на заднем дворе дома. Она протестировала систему Anker Solix F3800 Plus мощностью 820 Вт и назвала её самым реальным шагом к частичной энергонезависимости.

Женщина установила станцию у себя дома. При этом стоит отметить, что подобную станцию можно установить только в частном доме.

"При хорошей инсоляции в ясные дни и правильной ориентации жестких панелей моя установка вырабатывает в среднем 3,7 кВт⋅ч в сутки. С оптимизацией углов наклона эту цифру можно довести до 5 кВт⋅ч", — делится опытом Мария Диас. В месяц это до 150 кВт⋅ч электроэнергии.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году тарифы на газ могут измениться только в том случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного представления о том, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

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