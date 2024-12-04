Сколько платят руководству ПФУ: у заместителей главы зарплата больше, чем у министра соцполитики

В Украине глава Пенсионного фонда зарабатывает меньше, чем одна из его заместителей. При этом зарплата у главы ПФУ выше, чем у министра соцполитики.

Видео дня

Согласно данным деклараций, с которыми ознакомился OBOZ.UA, Евгений Капинус, председатель правления ПФУ, в прошлом году заработал 1 млн 340 тыс. грн. Это ежемесячно около 111,6 тыс. грн. В то время как министр соцполитики Оксана Жолнович в прошлом году в среднем зарабатывала на своем посту всего 96 тыс. грн в месяц.

Больше чем глава ПФУ и министр соцполитики зарабатывает заместительница Капинуса. Ирина Ковашко за прошлый год задекларировала зарплату в размере 1 млн. 543 тыс. грн. Это около 128,6 тыс. грн ежемесячно. Больше главы ПФУ и министра зарабатывает и заместительница Капинуса Татьяна Король.

Король заработала за прошлый год 1 млн 411 тыс. грн. Это около 117,6 тыс. грн в месяц. Александр Малецкий, заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, задекларировал за прошлый год 1 млн 385 тыс. грн. Это 115,5 тыс. грн в месяц.

Напомним, что OBOZ.UA уже писал о том, что действующая система оплаты труда государственных служащих и работников государственных предприятий не стимулирует молодых украинцев строить карьеру в государственных органах власти. К примеру, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, занимающий одну из трех самых влиятельных должностей в стране, в прошлом году зарабатывал в среднем 79 тыс. грн в месяц.

В то же время, директор автобазы управления делами Верховной Рады Борис Богославец, который обеспечивает Стефанчука и его коллег транспортом, за тот же период в среднем зарабатывал 132,4 тыс. грн. А все потому, что автобаза – это отдельное государственное предприятие. Поэтому зарплаты здесь могут быть выше, чем даже у первых лиц государства.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не меньше 2,5 минимальных (20 тыс. грн) за последний квартал. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату как минимум месяц этого квартала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!