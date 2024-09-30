Сколько можно зарабатывать на однокомнатной квартире в Киеве: цены, расчеты дохода и перспективы

В Украине рынок недвижимости постепенно восстанавливается даже во время полномасштабной войны. При этом приобретение квартиры остается одним из самых консервативных и выгодных способов инвестиций. О том, сколько можно заработать на аренде, какую квартиру выгодно покупать и сколько стоит жилье в киевской новостройке, читайте в материале OBOZ.UA.

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Сколько могут принести инвестиции в недвижимость

"Украинцы должны сами собирать себе на пенсию, потому что совершенно очевидно, что в тот момент, когда кто-либо из нас выйдет на пенсию, государство будет не в состоянии сохранить ему достойный уровень жизни и любые государственные пенсии будут супер низкими", – рассказывает инвестиционный банкир Сергей Фурса. Наилучшим способом инвестиций эксперт называет покупку ОВГЗ (облигации внутреннего госдолга). Это фактически кредит государству, возвращаемому с процентами.

Однако такой инструмент требует активного участия, кроме того, это временное решение. Так как ОВГЗ покупаются на короткий период, уже через несколько лет деньги вернут с процентами и нужно будет снова искать способ инвестирования. До полномасштабной войны консервативным и эффективным методом инвестиций считалась покупка жилья. "Покупали квартиру в новостройке, лучше до того, как сдавали жилье в эксплуатацию. Делали минимальный ремонт: потом это жилье либо перепродавали, либо использовали для аренды", – рассказывает риэлтор из пригорода Киева Александр П.

Еще до войны Александр помог своим клиентам купить десятки квартир в качестве инвестиции в Гатном, Крюковщине, Вишневом, Софиевской Борщаговке. Небольшую квартиру в новостройке без ремонта здесь можно было купить за 30 тыс. долларов. Около 13 тысяч долларов нужно было инвестировать в ремонт, однако квартиру в новостройке уже с ремонтом можно было продать уже за 60 тысяч долларов.

"У меня было много клиентов, которые вместо банков покупали себе квартиру. Вы знаете сколько нужно положить на депозит, чтобы ежемесячно получать по 13-15 тыс. грн? Я считал, там около 4 млн грн получается. Это под 100 тыс. долларов сейчас .И гривна же теряет свою стоимость. А квартиру вы можете купить за 60 тыс. долларов, сдавать ее за 13.15 тыс. грн и еще и потом продать ее дороже", – добавляет риэлтор.

После начала полномасштабной войны инвестиции в жилье значительно сократились. Сейчас, по словам эксперта, украинцы покупают квартиры в основном для собственных нужд. Хотя на самом деле это остается не только наиболее безопасным, но и выгодным способом для инвестиций.

Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд", подсчитала: из аренды можно заработать от 7-8% годовых в валюте. Для сравнения, украинские банки предлагают на валютные депозиты доходность около 3%. "Недвижимость – один из наиболее понятных и высокодоходных инструментов инвестирования в Украине. Если сравнивать отечественный рынок с рынками стран ЕС, то в нашей стране лучшие показатели доходности по аренде можно заработать от 7-8% годовых в валюте. В то время как в Европе эти цифры меньше по меньшей мере в 2-2,5 раза", – говорит Лаевская.

Согласно данным статистики одного из крупных киевских агентств недвижимости, десять лет назад, в августе 2014-го, в среднем квартиру площадью 50 квадратов в Киеве в районе Голосеево можно было купить за 78,5 тыс. долларов. Это средняя цена в объявлениях. На тот момент это около 1 млн. 27 тыс. грн. Сейчас такую же квартиру в этом районе в среднем продают уже за 97,5 тыс. долларов. Это уже около 4 млн. грн. Кроме того, что квартиру можно продать гораздо дороже, чем она стоила в момент покупки, все это время владелец этого жилья имел возможность зарабатывать и на аренде. Ни один депозит не может обеспечить такую доходность.

За счет возможности ежемесячно получать доход от аренды: покупка жилья может стать хорошей инвестицией и грантией сохранения относительно высокого уровня дохода на пенсии. Если выплата от государственного Пенсионного фонда может обеспечить выживание, то вторая пенсия в виде платы за аренду собственного жилья – прибавка, которая позволит обеспечить собственные финансовые потребности.

"Рынок аренды по крайней мере в таких городах как Киев, Львов, Черновцы, Днепр достаточно оживлен. Более того, он имеет устойчивую тенденцию к росту. Как по показателям стоимости аренды, так и по спросу. Большие города центра и запада страны принимают огромное количество переселенцев из населенных пунктов, приближенных к линии боевого столкновения Так, например, срок сдачи жилья в столице сократился до 5 дней.

В Украине значительно сократились инвестиции в недвижимость, однако ситуация изменится

Ранее примерно половина сделок имела целью заработок на перепродаже или аренде. Сейчас в спекулятивных целях происходит 10-15% продаж. Остальные – приобретение жилья для собственных нужд, говорят в "Интеграл-Буд". Ситуация изменится, как только в Украине будет решена проблема безопасности.

По состоянию на сентябрь средняя цена аренды однокомнатного дома составляет 15 тыс. грн, двухкомнатного – 19,9 тыс. грн. Это данные портала ЛУН. Самыми дорогими предложениями есть квартиры в новостройках, то есть домах, сданных после 2010 года. Так, стоимость аренды однокомнатки в новом доме достигает 480 долларов в месяц, двухкомнатки – 900 долларов.

"По нашим собственным наблюдениям, самые популярные квартиры в новых, качественных проектах, в ЖК с собственной развитой инфраструктурой и хорошей локацией. Эти предложения можно сдать в аренду за суммы выше средних показателей на рынке, и сделать это очень быстро", - говорит Лаевская.

Как инвестицию лучше выбирать однокомнатные квартиры: такое жилье легче всего сдать в аренду или при необходимости продать. Сейчас однокомнатную квартиру в киевской новостройке можно купить по цене около 40 тысяч долларов. К примеру, в ЖК "Сырецкие Сады" просят 38,7 тыс. долларов за однокомнатную квартиру площадью 33,65 кв.м. В ЖК Теремки квартиру площадью 37 квадратов продают за 44,5 тыс. долларов. Вероятно, в ближайшее время цены будут расти. На это повлияет в первую очередь стоимость строительства. Кроме того, в послевоенный период произойдет оживление спроса, что может повлиять на стоимость жилья.