Скидку не увеличат: Rozetka ответила продавцам, потерявшим товар из-за обстрела

Rozetka предоставила продавцам, пострадавшим в результате уничтожения товара во время российского нападения на склад в Броварах, скидку на свои услуги в размере 30% и отказалась увеличить её до 50%. Предприниматели считают такую поддержку недостаточной и готовят судебные иски, тогда как компания заявляет о собственных масштабных военных убытках и подчеркивает, что скидка является добровольной помощью, а не компенсацией стоимости уничтоженного товара.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос от Delo.ua. Инициативная группа из 44 продавцов уже направила Rozetka коллективную претензию и заявила о намерении обращаться в суд.

Продавцы требовали увеличить скидку до 50%

Спор возник после российской ракетной атаки на склад в Броварах, где хранились товары продавцов, работавших через маркетплейс. Часть предпринимателей в результате удара потеряла продукцию на значительные суммы.

Rozetka предложила пострадавшим продавцам специальные условия — 30% скидки на часть услуг маркетплейса. Однако для части бизнеса этого оказалось недостаточно.

Предприниматели предложили увеличить льготу до 50% и привязать её не просто к факту потери товара, а к реальному размеру убытков каждого продавца. По их мнению, нынешняя модель поддержки не позволяет быстро восстановить бизнес.

Представители инициативной группы заявляют, что за счет скидки предприниматели фактически будут получать постепенное снижение расходов на работу с маркетплейсом, однако стоимость уничтоженного товара при этом никуда не исчезает. Для компании, потерявшей миллионы гривен продукции, такая помощь может растянуться на годы.

Один из предпринимателей заявил о потере 9 млн грн

Масштаб проблемы хорошо иллюстрирует история координатора инициативной группы Ярослава Рачка. По его словам, его семейный бизнес потерял из-за уничтожения товара около 9 млн грн. После этого оборот компании из-за нехватки продукции резко сократился — примерно с 3 млн до 500 тыс. грн в месяц.

То есть бизнес лишился возможности торговать значительной частью ассортимента именно в тот момент, когда ему нужны деньги для восстановления. Рачко также отмечал, что при обороте около 3 млн грн расходы на комиссии и рекламу на маркетплейсе могли составлять около 1 млн грн. Поэтому продавцы считают, что более существенное снижение платежей позволило бы им быстрее направлять средства на закупку нового товара и возобновление работы.

Что ответила Rozetka

В Rozetka отказались увеличить скидку до 50%. В компании подчеркивают, что предложенные 30% — это добровольная помощь пострадавшим продавцам, а не компенсация стоимости уничтоженного товара. То есть маркетплейс не признает эту скидку способом возмещения убытков.

Её цель, по объяснению компании, заключается в том, чтобы дать предпринимателям возможность продолжать работать на платформе с меньшими затратами. В Rozetka также подчеркивают, что фактический доход компании от соответствующих услуг ниже размера предоставленной скидки. Таким образом, маркетплейс берет на себя дополнительную финансовую нагрузку, чтобы поддержать продавцов.

В компании отмечают, что сами понесли значительные убытки из-за российских атак. Причем проблема не ограничивается одним разрушенным складом: из-за продолжающихся обстрелов повреждается инфраструктура, уничтожаются товары и возникают новые расходы на обеспечение работы бизнеса.

Еще один важный момент в позиции Rozetka — определение ситуации как следствия военного форс-мажора. Маркетплейс подчеркивает, что уже привлек юридических консультантов для подготовки исков о возможном возмещении убытков за счет арестованных за рубежом российских активов.

То есть компания рассматривает отдельный механизм компенсации именно через ответственность России за причиненный ущерб. В то же время это не означает, что пострадавшие продавцы получат деньги в ближайшее время.

Часть продавцов согласилась на предложенные условия

В Rozetka при этом отмечают, что большинство продавцов согласилось на предложенную 30-процентную скидку, продолжает торговать через платформу и уже пользуется льготными условиями.

Для части бизнеса это может стать практичным способом хотя бы сократить текущие расходы. Ведь после уничтожения товара предпринимателю приходится одновременно искать новые источники финансирования, закупать продукцию, оплачивать логистику, рекламу и другие операционные расходы.

Инициативная группа из 44 продавцов уже направила маркетплейсу коллективную претензию. Предприниматели требуют пересмотреть подход к поддержке и увязать продолжительность или размер льготы с фактическими убытками конкретного продавца. Предприниматели также заявили о подготовке исков в суд.

Российские удары наносят ущерб и государственному бюджету

Масштаб проблемы не ограничивается отдельными предприятиями. По оценке премьер-министра Сергея Корецкого, по состоянию на начало сентября из-за российских атак на бизнес украинский бюджет может недополучить около 70 млрд грн налоговых поступлений.

По его словам, удары по предприятиям продолжаются фактически ежедневно, а значит, потенциальные потери бюджета могут увеличиваться. Когда предприятие теряет склад, оборудование или товар, оно сокращает обороты, а иногда вообще прекращает деятельность. В результате сокращаются налоговые поступления, занятость и экономическая активность.

Правительство уже ищет способы помочь бизнесу продолжать работу даже после атак. В частности, Кабмин провел ревизию помещений Фонда государственного имущества, государственных предприятий и министерств и предлагает бизнесу использовать доступные складские и производственные площади.

Отдельно власти работают над децентрализацией логистики по аналогии с энергетической системой. Идея заключается в том, чтобы даже после удара по одному крупному объекту цепочка поставок не останавливалась полностью.

Еще одно направление, которое может иметь значение для предпринимателей, — страхование военных рисков. По словам Корецкого, правительство планирует предусмотреть в бюджете отдельную статью, предварительно в размере 1 млрд долларов, для страхования убытков от российских атак. Расчет заключается в том, что международные партнеры смогут увеличить этот ресурс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия все чаще атакует украинские автозаправочные станции, но вряд ли сможет критически повлиять на обеспечение страны топливом. В Украине работает очень разветвленная сеть АЗС — всего около 5 тысяч. Поэтому удары по гражданским заправкам носят прежде всего террористический характер и призваны запугать население.

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