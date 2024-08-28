Скандал вокруг SOCAR разгорелся не просто так: СМИ заявили о масштабной заказной кампании

Сеть АЗС SOCAR, вероятно, подверглась атаке в медиа в рамках заказной кампании против бренда, которую связывают с победой сети в тендерах "Укрзалізниці". Так, в последнее время в СМИ и соцсетях появился ряд публикаций, которые якобы разоблачали "получение сетью топлива, произведенного из российской нефти".

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Об этом сообщается в исследовании профильного издания "НефтеРынок", пишет издание УНН.

"На прошлой неделе (19-25 августа. – Ред.) сеть АЗС SOCAR оказалась в центре самой крупной медийной атаки в СМИ и соцсетях. Сообщения в открытом доступе указывают на заказной характер кампании против бренда на украинском рынке горючего", – сообщается в исследовании.

Отмечается, что информационная кампания началась после победы ООО "Торговый дом Сокар Украина" в тендере на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива для государственной "Укрзалізниці" (УЗ) на 529 млн грн. Тендер состоялся 19 июля, а соответствующий договор по его результатам был заключен 6 августа.

После этого в медиа появилась публикация, в которой утверждалось, что импортер получает горючее, произведенное из российской нефти. Эту, как указывают исследователи, ошибочную информацию подхватили другие СМИ, а также Telegram-каналы и пользователи соцсетей.

В целом появилось около 50 публикаций, подсчитали аналитики. "В целом это было не критично для репутационных рисков", – утверждают в "НефтеРынке".

При этом издание подчеркивает, что дизельное топливо из "трубы", которую SOCAR использует через ООО "ППЕК", не фигурировало в тендере на поставки для "Укрзалізниці". Отмечается, что топливо для железнодорожников шло другим путем, в основном поставки велись по южным маршрутам. "Компания даже окрашивает его за свой счет по требованию УЗ, прямо в дунайском порту", – пишут исследователи и приводят пример такой покраски:

Однако перед следующим тендером "Укрзалізниці", результаты которого были обнародованы 16-19 августа, сеть АЗС подверглась новой волне критики. SOCAR, в частности, обвиняли:

в поставках "венгерского горючего из российской нефти";

в сотрудничестве с российским "Газпромом" (после визита главы Кремля Владимира Путина в Азербайджан).

"В преддверии объявления результатов тендера УЗ, визит Путина в Азербайджан стал подарком для заказчиков и исполнителей злословия против SOCAR", – заявил аналитик "НефтеРынка" Александр Сиренко. По его словам, основой для третьей мощной атаки на сеть АЗС стало заявление "Газпрома" про "развитие отношений с SOCAR". "Азербайджанцы, в отличие от россиян, не пиарились на этом визите, о котором, по сути, попросила украинская сторона", – отметил аналитик.

"Мы исследовали, что к обеду 20 августа в соцсетях так называемые лидеры мнений призвали избегать сети АЗС SOCAR, причем с текстом о бойкоте почти одновременно вышли несколько блогеров с большими охватами. А вечером и на следующий день были зафиксированы негативные и оскорбительные сообщения, в том числе о возможном поджоге заправок SOCAR", – рассказал Сиренко.

В издании считают, что именно одновременность таких сообщений свидетельствует о заказном характере атаки на SOCAR. По оценке аналитиков, с 19 по 21 августа в украинском сегменте интернета было опубликовано около полутысячи упоминаний бренда SOCAR, некоторые из них просто дублировались:

"К сожалению, медиа-киллерство – распространенная практика украинского рынка горючего, особенно это касается компаний, имеющих ритейл. В этом сегменте чистота бренда особенно чувствительна тема", – отметил также Сиренко.

В "НефтеРынке", впрочем, отмечают, что медийная атака на SOCAR не принесла выгоды ее заказчикам, так как зарабатывают на ней только исполнители и сам SOCAR. В частности, ООО "ТД СОКАР Украина" на следующей неделе заканчивает отгрузку дизтоплива железнодорожникам, а сама сеть не увидела снижения реализации горючего и даже зафиксировала рост выручки по магазинам 20-22 августа.

"Главный вопрос, кому было выгодно заставить вызвать негатив к SOCAR – остается открытым. Впрочем, для чистоты, прозрачности и цивилизованного развития рынка горючего в Украине крайне необходимо обнародование исполнителей, на которых, по предварительной оценке только на прошлой неделе израсходовано более $30 тыс", - отмечает "НефтеРынок".

Как сообщал OBOZ.UA несмотря на значительный резонанс, украинские власти до сих пор не отреагировали на кампанию против SOCAR, что вызывает непонимание среди экспертов и журналистов. По их словам, SOCAR является важным игроком на рынке и крупным налогоплательщиком в Украине.

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