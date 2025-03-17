Ситуацию изменил один телефонный звонок: Politico выяснило, почему Венгрия согласилась продлить санкции против РФ

Венгрия, угрожавшая заблокировать продление санкций ЕС (Европейский Союз) против России, наконец согласилась после вмешательства США. Ключевую роль в изменении ее позиции сыграл телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники. В течение января Будапешт демонстрировал решительную готовность воспользоваться правом вето по поводу очередного продления экономических санкций ЕС против России. Венгерские власти выдвигали несколько аргументов:

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявлял, что с приходом администрации Дональда Трампа в США мир вступает в "новую эру", в которой антироссийские санкции должны быть отменены;

Будапешт настаивал на исключении из санкционного списка восьми человек, среди которых известные российские бизнесмены, включая Михаила Фридмана и Алишера Усманова;

Орбан неоднократно отмечал важность энергетической безопасности Венгрии и требовал гарантий от ЕС по поставкам газа и нефти.

По информации Politico, США еще в течение недели безуспешно пытались убедить Венгрию поддержать санкции. Однако переломным моментом стал личный разговор госсекретаря США Марко Рубио с Петером Сийярто. Американский высокопоставленный чиновник призвал венгерского министра не "взрывать санкционную систему ЕС" и подчеркнул, что Будапешту следует действовать в интересах трансатлантического единства.

Венгрия согласилась поддержать санкции после того, как ЕС пошел на компромисс. Из санкционного списка изъяли четырех человек, однако остальные, включая нескольких бизнесменов, остались под ограничениями.

Решение Венгрии продлить санкции против России демонстрирует, что США играют важную роль в формировании политики ЕС. Кроме того, это указывает на то, что Венгрия, несмотря на часто пророссийскую риторику, все же вынуждена считаться с давлением международных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина готова обсуждать возможность отмены некоторых санкций для Кремля, но только при гарантиях безопасности и справедливости, включая компенсации. В то же время Украина настаивает, что санкции остаются ключевым инструментом давления на Москву для прекращения агрессии.

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