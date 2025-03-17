Украина готова обсуждать ослабление санкций против России: при каких условиях это возможно

Украина готова обсуждать возможность отмены некоторых санкций для Кремля, но только при гарантиях безопасности и справедливости, включая компенсации. В то же время, Украина настаивает, что санкции остаются ключевым инструментом давления на Москву для прекращения агрессии.

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Об этом рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии Politico. Экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоресурсов, по словам Власюка, преследуют четкую цель – заставить Россию прекратить войну и заключить длительный мир.

Они не должны рассматриваться только как наказание, а скорее как средство достижения стратегических целей. "Мы уже видим, что россияне пытаются ставить вопрос относительно того, следует ли отменять санкции, по крайней мере частично. Это дает нам лучшее понимание того, какие именно санкции являются для них самыми болезненными. Всегда хорошо знать, что причиняет наибольшую боль, и мы должны использовать этот рычаг разумно", – отметил он.

Следует отметить, что влияние санкций на российскую экономику существенно. Россия потеряла миллиарды долларов из-за сокращения доходов от экспорта энергоресурсов, а западные компании продолжают покидать российский рынок. Это заставляет Москву искать пути восстановления экономических связей в будущем.

Власюк подчеркнул, что преждевременно говорить о конкретных санкциях, которые могут быть отменены, поскольку сначала Россия должна предпринять значительные шаги в направлении мира. Только после этого можно будет обсуждать некоторые изменения в санкционной политике.

По словам Власюка, возвращение к бизнес-отношениям с Россией – это "вопрос времени", особенно если Дональд Трамп активизирует переговоры с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые шаги по возможному пересмотру санкций должны быть продуманы. Он отметил, что санкции должны быть действенными и принуждать Москву идти на уступки.

"Санкции должны быть применены – такие, которые будут работать. Мы продолжим работать с нашими американскими и европейскими партнерами и со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы заставить Россию прекратить эту войну ", – сказал Зеленский.

Учитывая возможность смены санкционного режима, Власюк допустил, что европейские страны могут снова заключить соглашения о закупке российских энергоресурсов, если война завершится. По его словам, у России есть значительный потенциал в сфере энергетики, и полное исключение ее с рынка может быть маловероятным.

"Россия имеет большой потенциал, особенно в сфере энергетики, и было бы, пожалуй, глупо не попробовать его использовать. Возможно, не в той же степени, и, надеюсь, никогда больше не оказываясь в ситуации полной зависимости от российской энергетики любого вида. Но если Россия когда-нибудь вернется к более-менее нормальной , с конкурентных рынков ", – подчеркнул Власюк.

Украина будет настаивать на том, что любое ослабление санкций должно сопровождаться гарантиями безопасности и компенсацией украинцам. Власюк отметил, что Украина стремится к "справедливости для нашего народа", что может включать репарации за причиненный вред.

Также в перспективе возможно постепенное нормализование отношений между Россией и Западом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предположил, что после войны страны ЕС и США могут шаг за шагом возвращаться к диалогу с Москвой. "Это нормально, если война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы возобновить нормальные отношения с Россией", - заявил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, лидеры 25 стран договорились ужесточить санкции против России и рассматривают возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Они также планируют представить свои предложения Дональду Трампу по гарантиям безопасности США для Украины.

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