Ситуация с ценами в Украине изменилась впервые за полтора года: раскрыта статистика

В Украине по результатам апреля 2024 года впервые с конца 2022 года перестала замедляться инфляция. В годовом измерении (по сравнению с апрелем-2023) показатель остался на уровне 3,2%. Среди включенных в статистический отчет продуктов питания за апрель сильнее всего подорожали масло и рыба.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Как считает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), замедление годовой инфляции достигло своего плато, и в последующие месяцы она будет постепенно расти.

"Прогноз НБУ предусматривает ускорение инфляции до 8,2% по итогам 2024 года. Это произойдет из-за давления на цены, обусловленного ростом издержек бизнеса на оплату труда, последующим восстановлением потребительского спроса, исчерпанием влияния временных факторов (в частности, эффекта значительных прошлогодних урожаев и мягкой зимой этого года)", – объяснил Гетманцев.

Тем не менее, нынешний показатель инфляции в Украине все равно оказался ниже, чем в некоторых других странах региона. "Для сравнения годовая инфляция в марте в Венгрии была 3,7%, Молдове – 3,5%, Польше – 2,4%, Еврозоне – 2,4%. Среди стран в регионе галопирующая инфляция продолжала наблюдаться в Турции – 69,8%", – отметил нардеп.

Цены в Украине: что подешевело, а что стало дороже

В целом продукты питания за последний месяц все же подешевели – на 0,4%. Больше всего снизились цены на:

яйца – "минус" 19,2%,

сахар – "минус" 2,4%;

овощи – "минус" 1,7%.

Впрочем, есть и продукты, которые в апреле подорожали. Это:

масло – на 1,2%;

рыба – на 1,1%;

хлеб и подсолнечное масло – по 0,8%.

Среди непродовольственных товаров и услуг, в апреле больше подешевели ж/д перевозки (-0,4%), а также товары и услуги в категории "разное" (-3,6%). Больше всего подорожала фармацевтическая продукция (+1,8%) и горюче-смазочные материалы (+3,7%).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз инфляции на 2024 год. При этом в стране сохраняются пять рисков, которые могут привести к ускорению роста цен.

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