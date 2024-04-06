"Ситуация с энергетикой еще сложнее, чем была в прошлом году": Галущенко рассказал, повысят ли тарифы на электроэнергию

В Украине ситуация в энергетике после последних атак РФ значительно ухудшилась. Вероятно, летом энергетики будут просить украинцев значительно сократить потребление. Кроме того, не исключается и повышение тарифа.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Bloomberg. Бомбардировки Россией украинских энергетических объектов в последние недели были масштабнее и лучше спланированы, чем атаки за предыдущие два года. Это сделало восстановление оборудования и защиту электросети ключевыми приоритетами для правительства, даже несмотря на то, что оно пытается оценить, сколько вреда был нанесен.

"Разрушения были значительными – и в производстве электроэнергии, и в передаче электроэнергии. Ситуация сложная", – сказал Галущенко. По словам официальных лиц, уже пострадали шесть гигаватт мощности, что втрое больше чем Украина планировала импортировать у западных союзников этой зимой. ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, заявила, что 80% объектов сильно повреждены.

По словам Галущенко, Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру, в том числе в соседних странах, для замены поврежденной техники. "В зависимости от ситуации в июле и августе мы будем просить людей максимально экономить", – сказал Галущенко. "Россияне не могут повлечь повторение блекаутов 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромных повреждений у нас будет базовая генерация, которая будет покрывать от 30% до 50% наших потребностей".

Галущенко не исключил повышения тарифа на электроэнергию для домохозяйств и заявил, что правительство изучает разные пути финансирования ремонта своих энергетических активов. Киев почти вдвое поднял цену на электроэнергию в июне прошлого года после зимних атак. "Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэнергетики и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, уже подключенных к сети после прошлых обстрелов.

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