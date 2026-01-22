Ситуация на рынке труда Украины изменилась: что происходит с работой

На украинском рынке труда продолжает восстанавливаться активность – работники охотнее ищут трудоустройство, а работодатели – рабочих. Впрочем количество новых объявлений о работе пока колеблется в пределах 80-90% от уровня 2021 года.

К такому выводу пришли в Центре экономической стратегии. Отмечается, что количество новых объявлений о работе стремительно выросло в августе, но в декабре снова сократилось.

Аналитики отмечают, что в декабре 2025 года рынок труда вошел в период затишья, что является обычной ситуацией во время зимних праздников. Но уже в начале нового года активность соискателей работы и работодателей начала восстанавливаться.

Ситуация с безработицей

Данные по безработице в Украине пока не публикуются, но ее можно примерно определить по косвенным показателям – в частности по росту до 22,1% доли населения, которое вынуждено экономить на еде. Соответственно частные исследовательские агентства оценивают, что в декабре безработица выросла до 15,8%.

Учитывая то, что точно неизвестно как количество безработных, так и численность трудоспособного населения, эту оценку безработицы уместно анализировать в динамике. Видим, что в течение последних нескольких лет в Украине наблюдалось уменьшение уровня безработицы, однако уровень бедности в целом оставался высоким.

Ожидания бизнеса растут

В декабре 2025 года индекс ожиданий деловой активности не только остался выше нейтрального уровня, но и вырос до 51,1, и хотя по сравнению с ноябрем оценки бизнеса ухудшились, на фоне среднесезонного они остались положительными. В частности, негативно повлияли такие факторы, как:

дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью;

длительные отключения электроэнергии;

рост производственных затрат;

разрушение производственных и логистических мощностей;

дефицит квалифицированных кадров;

сезонный фактор.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году украинские работодатели больше всего искали подсобных работников, продавцов продовольственных товаров и водителей автотранспортных средств – именно эти три профессии возглавили рейтинг вакансий. Самый острый дефицит кадров наблюдался среди водителей, на 10 открытых вакансий приходилось менее четырех кандидатов.

