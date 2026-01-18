На каждые 10 вакансий – 9 потенциальных кандидатов: кого больше всего ищут работодатели в Украине
В 2025 году украинские работодатели больше всего искали подсобных работников, продавцов продовольственных товаров и водителей автотранспортных средств – именно эти три профессии возглавили рейтинг вакансий. Самый острый дефицит кадров наблюдался среди водителей, на 10 открытых вакансий приходилось менее четырех кандидатов.
Об этом сообщает Государственная служба занятости. Наибольший спрос в 2025 году традиционно пришелся на рабочие специальности и сферу обслуживания .
Абсолютным лидером стали подсобные работники, таких вакансий работодатели подали 19,2 тысячи. При этом на каждые 10 предложений приходилось примерно 9 потенциальных кандидатов, что указывает на относительно сбалансированную ситуацию.
Второе место заняли продавцы продовольственных товаров – почти 19 тысяч вакансий за год. Здесь конкуренция была даже несколько выше, на 10 вакансий приходилось около 11 соискателей работы.
Тройку замыкают водители автотранспортных средств – около 18 тысяч предложений, но именно в этой категории рынок столкнулся с острым дефицитом кадров. На 10 вакансий водителя было менее четырех кандидатов, что делает эту профессию одной из самых проблемных для работодателей. Кроме лидеров рейтинга, работодатели активно искали:
- продавцов-консультантов;
- поваров;
- уборщиков служебных помещений;
- операторов и машинистов котельных;
- бухгалтеров;
- учителей заведений общего среднего образования;
- медицинских сестер;
- швей;
- охранников.
В то же время Государственная служба занятости зафиксировала показательный факт, что ни одной вакансии в течение года не было открыто для целого ряда профессий. Среди них – астрономы, генетики, артисты балета, профессиональные спортсмены, стюарды, обменники денег и некоторые другие узкоспециализированные специальности.
Спрос со стороны соискателей работы в 2025 году не всегда совпадал с предложениями работодателей. Наиболее популярной среди безработных стала вакансия продавца продовольственных товаров – ее искали почти 21 тысячу раз. На каждые 10 таких кандидатов приходилось лишь 9 вакансий.
Вторую позицию занял подсобный работник – около 18 тысяч обращений. Здесь ситуация была несколько лучше, ведь на 10 соискателей приходилось почти 11 вакансий. Также украинцы активно интересовались работой продавца-консультанта – более 12 тысяч запросов, а соотношение предложения и спроса было почти равным.
Среди других популярных запросов – повара, уборщики, продавцы непродовольственных товаров и водители. Интересен и обратный дисбаланс, ведь ни один безработный не искал вакансии гидрографа, иллюзиониста, дежурного аэропорта, часовщика по ремонту электронных часов, корректора полиграфического производства или дегустатора кофе – даже несмотря на то, что работодатели иногда подавали такие предложения.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, кадровый кризис заставил украинских работодателей обратить внимание на категории работников, которые ранее редко привлекали к активному трудоустройству – лиц с инвалидностью, пожилых людей и женщин в декрете. Больше всего работы им предлагают в гостинично-ресторанном бизнесе, розничной торговле, логистике и телекоммуникациях.
