Ситуация на рынке труда резко изменилась: кому теперь предлагают работу

Работодатели в Украине активно готовятся к лету – в апреле украинцев все активнее звали на сезонные работы. К тому же, почти для половины вакансий ищут работников без опыта.

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Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших украинских кадровых порталов, согласно которым в гостинично-ресторанной и туристической индустрии наблюдается наибольший прирост вакансий – +14%. Всего в отраслях размещено 9 637 вакансий, в частности ищут:

посудомойщиков (+36%);

барменов (+18%);

официантов и горничных (+17%)

Также все чаще появляется сезонная работа для вожатых, преподавателей, аниматоров. Впрочем, больше всего вакансий все еще в категории рабочих специальностей и на производстве – 18 040 вакансий (+5% к марту). Также дефицит кадров ощущается в:

сфере обслуживания – 17 648 предложений работы (+10%);

розничной торговле – 12 427 (+6%);

продажах и закупках – 12 018 (+0,5%);

логистике, на складах и в ВЭД – 10 445 (+3%).

Больше всего работников в апреле нанимали всеукраинские сети ритейлеров. В частности, среди лидеров оказались:

"Аврора" – 1 218 вакансий;

"Фора" – 1 061;

"Новая почта" – 962;

"Сильпо" – 883;

EVA – 855;

NOVUS – 845.

Большинство вакансий (56%) в апреле все еще были для опытных специалистов. Соответственно, 44% предложений подходят и для новичков, хотя в апреле-2024 их было 39%. Это можно объяснить тем, что для преодоления кадрового дефицита работодатели снижают требования к кандидатам и готовы вкладываться в их обучение.

Кроме того, все больше работы предлагают студентам – соискателям образования подходит каждая четвертая вакансия. В то же время дистанционная работа все реже становится стимулом – количество удаленных вакансий выросло всего на 1%.

За месяц в регионах-лидерах по количеству вакансий работы с марта стало больше, но все еще меньше, чем год назад. Также стало меньше работы в прифронтовых областях, а больше всего новых вакансий в таких областях:

Кировоградская (+13%);

Черниговская (+10%);

Волынская (+9%);

Одесская (+7%);

Хмельницкая (+6%).

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 8 мая 2025 года в Украине стартует новый этап контроля за рынком труда – начнут проверять содержание вакансий. Под запретом будут дискриминационные формулировки, ложная информация и манипуляции относительно условий труда.

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