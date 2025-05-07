В Украине усилят контроль на рынке труда: за что будут наказывать работодателей

В Украине с 8 мая 2025 года стартует новый этап контроля за рынком труда – начнут проверять содержание вакансий. Под запретом будут дискриминационные формулировки, ложная информация и манипуляции по условиям труда.

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Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Она официально начинает проверку содержания вакансий, публикуемых работодателями и рекрутинговыми агентствами.

Такой шаг является частью реформы разграничения полномочий центральных органов исполнительной власти, предусмотренной соответствующим законом. Госпродпотребслужба сосредоточится на двух основных нарушениях:

дискриминация: любые упоминания о возрасте, поле, состоянии здоровья, расе или этническом происхождении кандидата. Формулировка типа "до 35 лет", "только для женщин" или "молодой коллектив" будут основанием для вмешательства;

любые упоминания о возрасте, поле, состоянии здоровья, расе или этническом происхождении кандидата. Формулировка типа "до 35 лет", "только для женщин" или "молодой коллектив" будут основанием для вмешательства; манипуляции и дезинформация: ложные обещания по зарплате без уточнения условий, замалчивания важной информации (например, ночные смены, испытательный срок), нечеткие или вводящие в заблуждение фразы.

"Работодателям стоит уже сейчас пересмотреть свои объявления и привести их в соответствие с требованиями законодательства. Это не только позволит избежать штрафов, но и поможет сохранить доверие кандидатов", – подчеркнул заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

По его словам, на рынке труда должны действовать прозрачные и равные правила для всех, а в случае выявления нарушений граждане могут обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы или Гоструда. По словам ведомства, контроль за вакансиями – это прежде всего о справедливости и равных возможностях для всех украинцев. В Европе работодатели уже давно придерживаются четких правил: никакой дискриминации, честные условия и правдивая информация.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появится больше разнообразной работы – как в сфере малого бизнеса, так и в социальном предпринимательстве, потому что государство запускает программы поддержки предпринимательства, переквалификации и цифровизации службы занятости. Также ожидается расширение гибких и дистанционных форм занятости благодаря реформам трудового законодательства.

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