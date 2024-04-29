Ситуация на рынке нефти кардинально изменилась: что с ценами и какие причины

В понедельник, 29 апреля, цены на нефть в Азии резко упали, срывая с собой накопившуюся прибыль с конца прошлой недели. Это произошло в результате мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом в Каире, а также из-за новых данных об инфляции в США. Фьючерсы на нефть марки Brent подверглись снижению на 1 доллар или на 1,1%, хотя до того росли.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что цены на нефть марки Brent упали до 88,50 доллара за баррель, а фьючерсы на марку West Texas Intermediate (WTI) снизились на 84 цента до 83,01 доллара за баррель.

Увеличенная активность посредничества для прекращения огня между Израилем и ХАМАС привела к ослаблению геополитической напряженности. А также, по словам аналитика рынка IG Тони Сикамора, способствовала спокойному началу торгов в понедельник, 29 апреля.

Представитель Белого дома, Джон Кирби, сообщил, что Израиль согласился учесть обеспокоенность США по поводу гуманитарных последствий возможного вторжения. Также на рынках наблюдается напряженность перед ожидаемым обзором политики Федеральной резервной системы США 1 мая. "Определенную роль также играет нервозность перед заседанием Федерального комитета по открытым рынкам, которое состоится на этой неделе и которое, как ожидается, будет иметь более ястребиный тон", – добавил Сикамор.

Рыночный аналитик Тина Тенг отмечает, что постоянный рост инфляции в США вызывает тревогу по поводу возможного длительного роста процентных ставок, что приводит к усилению позиций доллара США и повышению цен на сырьевые товары. Дополнительное давление на перспективы спроса на нефть возникает из-за замедления роста промышленной прибыли в Китае.

Общая прибыль промышленных компаний Китая в первом квартале увеличилась на 4,3% до 1,5 трлн юаней (207 млрд долларов США) по сравнению с 2023 годом, однако за первые два месяца она выросла на 10,2%. Однако, по словам Тенга, цены на нефть могут подняться, если данные о запасах в США и китайском индексе деловой активности PMI покажут улучшение на этой неделе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после того, как атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) заставили РФ ввести запрет на экспорт бензина, страна-агрессор пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако вскоре экспорт нефти из РФ также может упасть вместе с объемами ее добычи, потому что сырье будет просто негде хранить.

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