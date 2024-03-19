После ударов по НПЗ в России упадет добыча и экспорт нефти: в Reuters озвучили прогнозы

После того, как атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) заставили РФ ввести запрет на экспорт бензина, страна-агрессор пытается нарастить продажи за границу сырой нефти. Однако уже в скором времени экспорт нефти из РФ тоже может упасть вместе с объемами ее добычи, т.к. сырье просто будет негде хранить.

Такой прогноз озвучил Reuters аналитик StoneX по энергетике Алекс Ходес. По его подсчетам, в целом атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к сокращению мировых поставок нефти примерно на 350 тыс. баррелей в сутки и росту цен на нефть на 3 доллара за баррель.

Даже если атаки не приведут к прямой потере поставок российской нефти, все равно существует побочный эффект для цен на нефть от роста маржи нефтепродуктов, также отметил аналитик SEB Research Бьярне Шилдроп. По состоянию на 19 февраля цены на нефть уже выросли до многомесячных максимумов. Так, фьючерсы на американскую WTI с поставкой в апреле выросли до максимума с октября – 83,75 долл. за баррель. Brent подорожала 87,57 долл. за баррель, что является самым высоким показателем с 3 ноября.

Впрочем, само агентство Reuters предполагает, что эти прогнозы сбудутся не очень быстро. По расчетам аналитиков, в марте РФ может увеличить экспорт нефти. Предполагается, что через западные порты будет проходить на 200 тысяч баррелей в день больше, чем в феврале.

По разным оценкам, Россия после атак беспилотников на НПЗ в середине марта потеряла мощности по переработке около 600-900 тыс. баррелей в сутки. Для понимания: в феврале-2024 среднесуточные объемы переработки нефти в России составляли 5,21 млн баррелей, что уже было самым низким показателем с начала октября-2023.

В целом в 2024 году российская нефтепереработка стала главной целью для украинских дронов-камикадзе. Они, казалось бы, не сопоставимы с ракетными средствами поражения, но при этом оказывают не меньшее воздействие. По мнению аналитиков, если нынешняя интенсивность и результативность ударов дронами-камикадзе по российским НПЗ не уменьшится, то можно ожидать серьезного топливного кризиса в России уже в начале этого лета.

Как сообщал OBOZ.UA, многие российские танкеры из "теневого флота", который возит нефть в обход санкций, оказались фактически не застрахованными на случай стихийных бедствий и других катастроф. Такие суда полагаются на страховку, по которой невозможно получить выплаты. Это грозит серьезными последствия из-за разливов нефти, ведь обычно очистка вод оплачивается именно за счет страховой.

Также ранее стало известно, кто покупает у России нефть, перевозимую по морю. При этом оказалось, что объемы таких перевозок резко выросли.

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