Ситуация на рынке ЕС критическая: импорт важного продукта из Украины требуют остановить

Игроки сахарной промышленности Европейского Союза (ЕС) требуют поддержки местных производителей. Они назвали критической ситуацию в отрасли и обвинили в этом в частности квоты на импорт сахара из Украины. Теперь они требуют ограничений для беспошлинного импорта сахара-сырца.

Как сообщили в профильной ассоциации"Укрцукор", об этом говорится в обращении Европейской ассоциации производителей сахара (CEFS) и Международной конфедерации европейских свеклосеятелей (CIBE) к Еврокомиссии. К другим причинам своих проблем они относят высокую урожайность и импорт из стран Южной Америки.

Европейские сахарщики бьют тревогу

В документе отмечается, что с декабря 2023 года цены на сахар в ЕС снизились на 38%. Причинами авторы называют глобальное перепроизводство и рыночные спекуляции.

Вследствие этого в 2025 году 5 европейских сахарных заводов объявили о закрытии, а еще один – в следующей кампании не будет проводить переработку. Учитывая это в обращении выражается беспокойство относительно дальнейшей ситуации:

даже несмотря на то, что в 2025-2026 маркетинговом году площади под сахарной свеклой в ЕС сократились почти на 11% , урожайность может это компенсировать;

; также на европейских производителей продолжают давить импорт в рамках режима внутренней переработки (IPP), новые импортные квоты из Украины и стран Меркосур (Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая и Уругвая).

Учитывая это ассоциации призвали Еврокомиссию и государства-члены немедленно приостановить импорт сахара-сырца в пределах IPP. Речь идет о ввозе сырья без уплаты пошлины и импортного НДС для дальнейшей переработки или с последующим реэкспортом за пределы ЕС.

Поэтому для стабилизации рынка нужно начать структурированный диалог с Еврокомиссией и заинтересованными сторонами.

Цены на сахар упали на многолетнее дно

Еще в октябре стало известно о резком падении цен на сахар – до 14,07 цента, что стало самым низким показателем с октября 2020 года. А в целом за месяц фьючерсы на сахар снизились на 14%, что стало самым существенным месячным изменением с декабря 2023 года.

Эксперты связали это с прогнозируемым профицитом мирового сахара в 2,8 млн тонн в 2025–2026 годах. Это обусловлено уменьшением производства биоэтанола из сахарного тростника, а также потенциальным возвращением экспорта сахара из Индии в нынешнем сезоне.

Как уже сообщал OBOZ.UA, нынешние цены на сахар в ЕС упали до самого низкого уровня за три года. Среди причин местные производители называют увеличение украинского экспорта, а также увеличение производства сахарной свеклы и общую тенденцию к снижению потребления сахара в Европе.

