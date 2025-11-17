Швейцария снизила американские пошлины с помощью золота: что подарили Трампу

Швейцария добилась снижения американских пошлин с 39% до 15% после того, как делегация бизнес-лидеров подарила Дональду Трампу драгоценности, в частности золотой слиток стоимостью более 130 тыс. долларов. В ответ США согласились пересмотреть торговые барьеры, а Швейцария – увеличить инвестиции и ослабить собственные ограничения.

Об этом сообщает Axios. После того как швейцарскому премьер-министру Карин Келлер-Саттер не удалось убедить Трампа в необходимости пересмотреть тарифы, которые наносили ощутимый ущерб экономике страны, в Берне решили изменить подход.

Вместо классической дипломатии – подарки, лесть и бизнесмены, которых Трамп "любит больше, чем политиков". В Вашингтон 4 ноября прибыла делегация влиятельных швейцарских магнатов. И среди подарков они привезли то, что, по данным Axios, Трамп ценит больше всего – золото и эксклюзивные предметы роскоши.

Президенту США вручили 1-килограммовый золотой слиток стоимостью более 130 тысяч долларов. На нем были выбиты цифры 45 и 47, как символ его действующего и потенциального второго президентского срока. Рядом со слитком Трамп получил:

эксклюзивные настольные часы Rolex;

ценные сувениры от крупнейших представителей швейцарского бизнеса;

многочисленные комплименты о его "силе, влиянии и способности заключать сделки".

В Белом доме заявили, что подарки были приняты "для президентской библиотеки", что формально делает их легальными. Среди известных лиц, прибывших к Трампу из Швейцарии:

Марван Шакарчи , MKS SA – подарил золотой слиток;

, MKS SA – подарил золотой слиток; Жан-Фредерик Дюфур , CEO Rolex – вручил часы;

, CEO Rolex – вручил часы; Иоганн Руперт , Richemont;

, Richemont; Даниэль Джегги , Mercuria;

, Mercuria; Альфред Хантнер, Partners Group.

Все они представляют компании, которые напрямую зависели от американо-швейцарских торговых отношений. Менее чем через неделю после визита делегации администрация США объявила о существенном снижении тарифов для швейцарских товаров.

"Непревзойденные соглашения президента Трампа продолжают приносить пользу американскому народу", – отметил офис торгового представителя США. В ответ Швейцария пообещала:

уменьшить собственные торговые барьеры;

усилить инвестиции в США;

поддерживать более благоприятные условия для американских компаний.

Axios напоминает, что Трамп хорошо реагирует на дорогие и символические презенты. Государства и корпорации уже давно пользуются этим:

Apple подарила стеклянный диск с 24-каратным золотом, после чего избежала тарифов;

подарила стеклянный диск с 24-каратным золотом, после чего избежала тарифов; Катар передал президентской библиотеке самолет Boeing 747 стоимостью 400 млн долларов;

передал президентской библиотеке самолет стоимостью 400 млн долларов; Олимпийский комитет Лос-Анджелеса преподнес набор медалей 1984 года;

преподнес набор медалей 1984 года; Десятки корпораций пожертвовали около 300 млн долларов на "позолоченный бальный зал", который Трамп хочет построить рядом с Белым домом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп после "удивительной" встречи с Си Цзиньпином снизил пошлины на китайские товары с 57% до 47%, в том числе на 10% из-за совместной борьбы с фентанилом. Китай, в свою очередь, согласился возобновить закупки американской сои, обеспечить экспорт редкоземельных металлов и активизировать борьбу с наркотрафиком.

