Трамп и Си Цзиньпин договорились о "торговом перемирии": китайские акции резко выросли

Трамп после "удивительной" встречи с Си Цзиньпином снизил пошлины на китайские товары с 57% до 47%, в том числе на 10% из-за совместной борьбы с фентанилом. Китай, в свою очередь, согласился возобновить закупки американской сои, обеспечить экспорт редкоземельных металлов и активизировать борьбу с наркотрафиком. Китайские рынки отреагировали на это рекордным ростом.

Об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами на борту Air Force One. Встреча, длившаяся всего 1 час 40 минут, принесла несколько сенсационных договоренностей, способных изменить ход торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп объявил, что общие пошлины на китайские товары будут снижены с 57% до 47%, в том числе на 10% из-за договоренности о совместной борьбе с фентанилом – синтетическим наркотиком, который стал одной из главных угроз для США. "Мы снизим тарифы, потому что я верю, что Китай действительно принимает решительные меры, чтобы остановить поток фентанила в нашу страну. Си Цзиньпин очень серьезно настроен и будет действовать", — заявил Трамп

По его словам, соглашение предусматривает не только таможенные уступки, но и ряд важных экономических договоренностей. В частности:

Китай возобновит масштабные закупки американской сои и других агропродуктов , что может стать огромным стимулом для американского фермерского рынка;

, что может стать огромным стимулом для американского фермерского рынка; Пекин пообещал не вводить никаких ограничений на экспорт редкоземельных металлов , которые критически важны для производства смартфонов, электромобилей и военных технологий;

, которые критически важны для производства смартфонов, электромобилей и военных технологий; Стороны договорились активизировать совместную борьбу с фентанилом, а Вашингтон, в свою очередь, готов рассмотреть предоставление Китаю доступа к новейшим американским технологиям, в частности чипам Nvidia.

Американский президент не скрывал своего энтузиазма. "По шкале от 0 до 10, встреча с Си была на 12", – пошутил Трамп, подчеркнув, что стороны пришли к согласию по многим важным вопросам.

Он также сообщил, что соглашение заключено на один год с возможностью автоматического продления, если стороны будут придерживаться своих обязательств. Несмотря на оптимизм, тема Тайваня во время переговоров не поднималась, это свидетельствует, что оба лидера пытались избежать политических споров.

На фоне переговоров и объявления новых договоренностей китайские рынки показали самый мощный рост за последнее десятилетие. Как сообщает Sky News, в четверг Шанхайский композитный индекс превысил отметку в 4025 пунктов – это максимум с 2015 года. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, а китайский юань достиг годового максимума по отношению к доллару США.

"Среди инвесторов царит осторожный оптимизм: потенциальное перемирие в торговой войне может подпитать положительный импульс на рынке", – отмечает Sky News. Ожидается, что Трамп посетит Китай уже в апреле 2026 года, тогда как Си Цзиньпин совершит визит в США позже.

