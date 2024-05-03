Шоколадный кризис упраздняется? Что будет с ценами в Украине

После рекордных цен на сырье для шоколада стоимость какао-бобов резко упала – теперь они торгуются на 40% ниже своего исторического максимума. Если такая тенденция сохранится, резкого подорожания шоколада для украинцев получится избежать.

Как сообщает Bloomberg, 3 мая котировки на какао на фьючерсных площадках за неделю упали почти на 28% и достигли $6990 за тонну. Такое падение цен стало крупнейшим с 1959 года.

Это также примерно на 40% ниже исторического рекорда, который был установлен на уровне почти $12 тыс. за тонну бобов. Если котировки останутся такими, стоимость шоколада в Украине может не вырасти так существенно, как могла.

Такой откат стал резким поворотом цен на какао, которое уже стало дороже меди. Ранее стоимость взлетела из-за дефицита, который наблюдается на рынке уже три года подряд. Главная его причина – плохая урожайность в Западной Африке, которая является основным регионом, где выращивают какао-бобы.

"Важно подчеркнуть, что недавний спад цен на какао является, прежде всего, результатом торговых маневров, а не изменения фундаментальных показателей рынка", – так прокомментировали происходящее на рынке аналитики BMI Fitch Solutions.

Дальнейшее давление на цены может оказать дождь, который не так давно выпал в Западной Африке, что может повысить показатели будущего урожая. Тем не менее, в Maxar Technologies утверждают, что только улучшения метеоусловий будет недостаточно. Например, в Кот-д'Ивуаре и Гане уже подняли зарплаты фермеров, что может побудить их увеличить площади посадок шоколадных деревьев.

Ранее обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук объясняла, что из-за роста мировых цен украинские производители шоколада уже уменьшили размер стандартной плитки со 100 грамм до 80 грамм. "Есть прогноз, что летом цена за плитку шоколада (а она сейчас уже не 100, а, например, 80 граммов) может возрасти с 35 до 50 грн, а до конца года – и все 70 грн", – рассказала эксперт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после дефицита какао-бобов мир столкнулся с проблемами и с поставками ванили. На фоне этого, цены на шоколад уже бьют рекорды.

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