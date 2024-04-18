В мире наступил шоколадный кризис: как дефицит какао изменит цены в Украине

Мир столкнулся с огромным дефицитом какао из-за старения деревьев, болезней урожая и неблагоприятных погодных условий в Западной Африке. Это повлекло за собой стремительный рост цен на какао на фьючерсах. В Украине цены могут вырасти вдвое. Уже летом стоимость плитки шоколада может вырасти с текущих средних 35 грн. до 50 грн. А к зиме сразу до 70 грн.

Об этом сообщает Bloomberg. Перед началом марта цены на какао уже выросли более чем вдвое за 12 месяцев. Многие спекулянты отказались от этого рынка, спрогнозировав их понижение.

По данным издания, об огромном дефиците свидетельствует то, что деревья стареют, а болезни разрушают урожай в Западной Африке, поставляющей примерно половину всего рынка. Неудачная погода стала последней каплей, переполнившей чашу: производство в Кот-д'Ивуаре и Гане попало под несчастную стихию, и теперь многие трейдеры переживают, что производство еще долго не сможет возобновиться. Это привело к стремительному росту цен на фьючерсы на 70% с начала марта до рекордного уровня на этой неделе.

Для глобальных производителей шоколада кризис уже наступил. Заводы закрываются от Малайзии в Германию и Чикаго. Компании, оказавшиеся на неправильной стороне рынка, уже получают судебные тяжбы. Теперь, когда ликвидности нет, следующий этап рынка, вероятно, будет насыщен нестабильными ценами, создающими угрозу краха предприятий.

Быстрота и резкий рост цен на какао нарушил даже опытных игроков рынка и спровоцировал хаос в глобальной цепочке поставок. Сейчас рынок оказался между дефицитом урожая и критической низкой ликвидностью, что подвергает его значительному риску.

Как рассказала обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук, в Украине производители уже уменьшили размер стандартной плитки шоколада со 100 грамм до 80 грамм. "Есть прогноз, что летом цена за плитку шоколада (а она сейчас уже не 100, а, например, 80 граммов) может возрасти с 35 до 50 грн, а до конца года – и все 70 грн", – рассказала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мире после дефицита какао-бобов возникли проблемы и с поставками ванили. На фоне этого, цены на шоколад уже бьют рекорды.

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