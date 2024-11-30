Шмигаль ответил, будут ли возобновлять пассажирские полеты в Украине во время войны: к чему готовиться

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ввиду ситуации в области безопасности частично открыть воздушное пространство пока невозможно. Поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.

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Об этом он заявил во время Международного транспортного форума, сообщает корреспондент Укринформа. "Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации. Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильной и железнодорожный транспорт", - сказал глава правительства.

Шмигаль отметил, что во время российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали не менее 15 гражданских аэропортов. Кроме того, он напомнил, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак на портовую инфраструктуру, в результате чего повреждены или уничтожены почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки человек.

"Несмотря на постоянные попытки агрессора нанести еще большие разрушения благодаря Силам обороны, мы смогли обеспечить стабильную работу украинского морского коридора. Сегодня им воспользовалось более 2800 судов, которые перевезли более 75 млн тонн грузов", – сказал глава правительства.

Напомним, ранее Министерство развития общин и территорий при поддержке Посольства США презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения. "Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы, когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро", – рассказали тогда в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, российские "Шахеды" не представляют угрозы для гражданских самолетов в воздухе из-за ограничения их высоты, но они могут быть опасны для аэропортов. Полный запрет на полеты остается и рассматриваются лишь ограниченные возможности для возобновления рейсов при усилении ПВО, отмечал эксперт.

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