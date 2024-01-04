Экснардеп Деркач засветился в Минске и дал интервью жене бывшего советника Трампа: СМИ раскрыли громкие подробности

В канун новогодних праздников в Минске засветился бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, подозреваемый в госизмене, а также находящийся под санкциями в США. На территории Беларуси он дал интервью журналистке-трампистке Симоне Манджианте-Пападопулос.

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Об этом сообщает издание "Белновости". Журналисты раскрыли громкие подробности о "миссии" этого интервью журналистки, и как российские пропагандисты используют ее ролики в своих целях.

Экснардеп-предатель Андрей Деркач долгое время воздерживался от публичных выступлений после начала российского вторжения на территорию Украины, но он осуществил это впервые в Минске, дав интервью журналистке итальянско-американского происхождения Симоне Манджианте-Пападопуло, которая также имеет достаточно неоднозначную репутацию.

Эта журналистка является женой бывшего советника 45-го президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, который был арестован по обвинению во лжи и впоследствии помилован Трампом на исходе его президентства. Эта ситуация была связана с избирательным штабом Трампа, его связями с Российской Федерацией и противостоянием с оппонентами из Демократической партии США.

Как отмечают журналисты, вероятно, эта история снова проигрывается в новом контексте и с другими участниками, и Россия снова пытается повлиять на выборы у политических союзников Украины, чтобы иметь преимущество над Вооруженными Силами Украины.

Так, заинтересованность Симоны Пападопулос в журналистике возникла неожиданно в то время, когда ее муж испытывает проблемы с законом. К тому же ее работа в этой сфере началась с серий интервью в фильме "Украина - вечное настоящее", активно продвигаемом российскими пропагандистами через государственный канал RT. В этом фильме создатели выдвигают идеи о "сходстве Украины с нацистской Германией", "отсутствии независимости", "контроле над Украиной структурами Сороса" и других любимых мотивах российской пропаганды.

Кроме того, режиссеры фильма намекали американской аудитории, что американские демократы, особенно Джо Байден и Хиллари Клинтон, причастны к коррупции в Украине (муж Симоны собирал компромат на Хиллари во время работы в штабе Трампа). Итак, миссия Симоны Манджианте-Пападопулос решает сразу две задачи: влияет на внутреннюю политику США и реализует нарративы российской пропаганды.

Как сообщал OBOZ.UA, дело бывшего народного депутата Андрея Деркача, обвиняемого в государственной измене и незаконном обогащении, правоохранители направили в суд. Ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в июне 2022-го СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ России в Украине. В нее входил одиозный депутат Андрей Деркач, занимавшийся созданием ряда частных охранных фирм в разных регионах Украины, которые должны были помочь РФ быстро захватить государство.

Также суд в США обнародовал обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача. Вашингтон обвиняет бывшего украинского политика в ряде финансовых преступлений.

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