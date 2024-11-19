Shell уходит с украинского рынка: что будет с заправками

Нефтегазовый гигант Shell заключил соглашение о продаже своего розничного бизнеса в Украине. Новым собственником станет НАК "Нафтогаз" через компанию "Укрнафта". Таким образом, АЗС Shell войдут в сеть украинской компании, которая станет наибольшей не рынке.

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Как сообщили в пресс-службе "Укрнафты", компания выкупила долю 51% сети заправок Shell у ООО "Альянс Холдинг" (остальные также принадлежат государству). Соглашение должно принять Антимонопольный комитет – после чего "Укрнафта" приобретет права и обязанности акционера.

"Группа "Нафтогаз" не только адаптировалась к условиям войны, но и становится сильнее. Мы сохраняем гибкость и не боимся принимать решения, которые позволят государству зарабатывать. Укрнефть станет мажоритарным владельцем сети автозаправочных комплексов, включающей в себя 118 работающих АЗК, а также другое имущество. Прибыль, которую будет получать "Альянс Холдинг", будет поступать в государственный бюджет в виде дивидендов", – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

В сеть Shell входят 118 работающих автозаправочных станций, что делает ее седьмой по этому показателю среди зарегистрированных в Украине компаний – в случае принятия соглашения в течение года их ждет ребрендинг с сохранением персонала компании. Кроме того, к концу сентября она входила в десятку крупнейших по объемам реализации горючего.

В Украине первая заправка Shell открылась в середине 2006 года. В ноябре Фонд госимущества стал владельцем 49% уставного капитала "Альянс Холдинг", управлявшего сетью АЗС под этим брендом. Доля бизнеса принадлежала россиянину Эдуарду Худайнатову, попавшему под санкции после начала полномасштабной войны, учитывая, что ее взыскали в доход государства.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что в Украине через суд национализируют имущество двух российских олигархов. Активы оценивают более чем в 1 млрд. грн. Речь о миллиардере Олеге Дерипаске, а также металлургическом и телекоммуникационном магнате Алишере Усманове.

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