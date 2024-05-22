Шантаж сработал: Netflix выплатит некоторым пользователям по 30 евро

Австрийские пользователи стримингового сервиса Netflix получили возмещение в размере до 30 евро. На такой шаг компания пошла из-за угроз власти Австрии подать в суд из-за поднятия тарифов.

Как сообщает Der Standard, в 2019 и 2020 годах Netflix поднял стоимость стандартной и премиум-подписки на один и два евро в месяц соответственно. Федеральный совет по работе Австрии признал такое решение незаконным, поскольку повышение произошло без соблюдения процедур в соответствии с законодательством Австрии.

Ведомство подало на стриминг в суд, но дело удалось урегулировать мирным путем. Netflix согласился выплатить пользователям, которых заставили платить больше, от 20 до 30 евро компенсации.

Как сообщили в компании, пользователи, имеющие право на возмещение, уже получили уведомление с инструкциями, как получить средства. Чтобы это сделать, они должны до 14 августа заполнить полученную форму, после чего в течение 30 дней деньги поступят на их счет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Netflix попал в список самых крупных налогоплательщиков в Украине среди нерезидентов. В III квартале 2023 года они в совокупности задекларировали 2,092 млрд грн (26,6 млн евро и $29,9 млн). А в квартале до этого – 2,054 млрд грн (25,7 млн евро и $27,7 млн). Также в список попали Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon и Meta Platforms.

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