Сеть OSAMA Sushi может уклоняться от уплаты налогов на 2 млрд грн в год: Гетманцев раскрыл масштабную схему с "ФОПами"

Популярная сеть OSAMA Sushi, насчитывающая 170 заведений в 91 городе Украины, может использовать масштабное дробление бизнеса для уклонения от уплаты НДС и выплачивать зарплаты в конвертах. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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О сети суши Гетманцев рассказал на своей странице в YouTube. По данным народного депутата, убытки государства от деятельности этой сети оцениваются в 1,5–2 млрд грн в год.

850 "ФОПов" вместо одной компании

Сеть юридически не существует как единый бизнес – ее раздробили на 850 ФЛП, работающих по упрощенной системе налогообложения. Это делается для того, чтобы избежать регистрации в качестве плательщика НДС и минимизировать налоговые отчисления.

Динамика уплаты налогов сетью:

2024 год: 139 тыс. грн в год;

2025 год: 1,4 млн грн в год.

"Если сравнить с добросовестными налогоплательщиками в этой отрасли, то предприятия с оборотом в четыре раза меньшим уплатили 210 млн грн налогов", — подчеркнул Гетманцев.

36 различных чеков в 37 точках. Для проверки работы сети были проведены контрольные закупки: из 37 точек продаж выдали чеки от 36 различных "ФОПов"

Согласно документам, на каждого такого "ФОПа" оформлено от 1 до 5 работников с минимальной официальной зарплатой в 8 тыс. грн в месяц. Однако реальная ситуация на рынке труда существенно отличается:

Официальная зарплата: 8 000 грн/мес.;

Реальная зарплата сушиста: ~44 000 грн/мес. (по данным кадровых порталов);

Выплаты "в конвертах": от 700 до 2000 грн наличными за смену.

Только из-за сокрытия реальных зарплат оформленных работников бюджет ежегодно теряет 368 млн грн. При этом значительная часть персонала вообще работает без официального трудоустройства.

Сколько на самом деле зарабатывает сеть

Несмотря на статус "мелкого бизнеса" по документам, реальные выручки заведений достаточно высоки: средняя выручка одной точки в день – от 90 тыс. до 120 тыс. грн.

По оценкам народного депутата, реальные обороты сети позволяют говорить о совокупных потерях бюджета в размере от 1,5 до 2 млрд грн в год, которые могли бы направляться на финансирование Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за расхождений между государственными и банковскими базами данных женщины после смены фамилии иногда не могут получить детские выплаты — деньги даже возвращаются в Пенсионный фонд из-за "несоответствия данных". Проблему предлагают устранить с помощью "Дія.Картки", которая должна привязать выплаты к цифровому профилю человека и полностью исключить влияние старых банковских записей.

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