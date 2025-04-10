УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Заработал за день $2,5 млрд: Трамп похвастался состоянием своего друга-миллиардера

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
138
Миллиардер из США заработал после решения Трампа 2,5 млрд долларов

Провозглашение отсрочки новых глобальных пошлин, введение которых американская администрация перенесла на 90 дней, повлекло за собой подъем фондовых рынков. Это сделало некоторых американских миллиардеров еще богаче, в частности, основатель и сопредседателем одной из крупнейших банковских и брокерских компаний США Чарльз Шваб заработал за день 2,5 млрд долларов.

Видео дня

Об этом на встрече с гонщиками NASCAR 9 апреля заявил президент США Дональда Трамп. Он пригласил в Белый дом победителя Кубка NASCAR 2024 года Джоуи Логано и других гонщиков Райана Блейни и Джозефа Ньюгардена, где познакомил их со Швабом.

"Это Чарльз Шваб. Это не просто компания (Charles Schwab Corporation – одна из крупнейших банковских и брокерских компаний США. – Ред.), на самом деле это реальное лицо. Сегодня он заработал 2,5 миллиарда долларов, а он заработал 900 миллионов", – сказал Трамп.

Forbes оценивает состояние Шваба в 10,9 млрд долларов. Его компания располагает 36 миллионами учетных записей клиентов и обрабатывает в среднем более 5 млн сделок общей суммой 9,4 трлн долларов.

В Bloomberg подсчитали, что в целом 9 апреля состояние самых богатых людей мира выросло на 304 млрд долларов, что стало самым однодневным приростом в истории Bloomberg Billionaires Index. Более всего увеличился личный капитал таких миллиардеров:

  • Илон Маск (Tesla, SpaceX, xAi) – +36 млрд долларов;
  • Марк Цукерберг (Meta Platforms) – +26 млрд долларов;
  • Дженсен Хуанг (Nvidia) – +15,5 млрд долларов.

В процентном соотношении больше всего выросло состояние генеральный директор розничного продавца подержанных автомобилей Carvana Эрнест Гарсия III – на 25% (на 1,4 млрд долларов). А среди азиатских миллиардеров отличились:

  • председатель правления SoftBank Group Масайоси Сон, чье состояние выросло на 1,7 млрд долларов;
  • вторая самая богатая женщина Китая Чжоу Цюньфей – ее капитал вырос до 9,5 млрд долларов (+14,3%);
  • глава Uniqlo Тадаши Янаи, разбогател на 3,5 млрд долларов, до 47 млрд долларов;
  • глава правления производителя обуви Huali Industrial Чжан Конгюань стал богаче еще на 12,9% и теперь владеет 8 млрд долларов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, ударили и по нему самому. После объявления чрезвычайного положения в экономике он потерял около полумиллиарда долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!