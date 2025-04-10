Заработал за день $2,5 млрд: Трамп похвастался состоянием своего друга-миллиардера

Провозглашение отсрочки новых глобальных пошлин, введение которых американская администрация перенесла на 90 дней, повлекло за собой подъем фондовых рынков. Это сделало некоторых американских миллиардеров еще богаче, в частности, основатель и сопредседателем одной из крупнейших банковских и брокерских компаний США Чарльз Шваб заработал за день 2,5 млрд долларов.

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Об этом на встрече с гонщиками NASCAR 9 апреля заявил президент США Дональда Трамп. Он пригласил в Белый дом победителя Кубка NASCAR 2024 года Джоуи Логано и других гонщиков Райана Блейни и Джозефа Ньюгардена, где познакомил их со Швабом.

"Это Чарльз Шваб. Это не просто компания (Charles Schwab Corporation – одна из крупнейших банковских и брокерских компаний США. – Ред.), на самом деле это реальное лицо. Сегодня он заработал 2,5 миллиарда долларов, а он заработал 900 миллионов", – сказал Трамп.

Forbes оценивает состояние Шваба в 10,9 млрд долларов. Его компания располагает 36 миллионами учетных записей клиентов и обрабатывает в среднем более 5 млн сделок общей суммой 9,4 трлн долларов.

В Bloomberg подсчитали, что в целом 9 апреля состояние самых богатых людей мира выросло на 304 млрд долларов, что стало самым однодневным приростом в истории Bloomberg Billionaires Index. Более всего увеличился личный капитал таких миллиардеров:

Илон Маск (Tesla, SpaceX, xAi) – +36 млрд долларов;

(Tesla, SpaceX, xAi) – +36 млрд долларов; Марк Цукерберг (Meta Platforms) – +26 млрд долларов;

(Meta Platforms) – +26 млрд долларов; Дженсен Хуанг (Nvidia) – +15,5 млрд долларов.

В процентном соотношении больше всего выросло состояние генеральный директор розничного продавца подержанных автомобилей Carvana Эрнест Гарсия III – на 25% (на 1,4 млрд долларов). А среди азиатских миллиардеров отличились:

председатель правления SoftBank Group Масайоси Сон, чье состояние выросло на 1,7 млрд долларов;

вторая самая богатая женщина Китая Чжоу Цюньфей – ее капитал вырос до 9,5 млрд долларов (+14,3%);

– ее капитал вырос до 9,5 млрд долларов (+14,3%); глава Uniqlo Тадаши Янаи , разбогател на 3,5 млрд долларов, до 47 млрд долларов;

, разбогател на 3,5 млрд долларов, до 47 млрд долларов; глава правления производителя обуви Huali Industrial Чжан Конгюань стал богаче еще на 12,9% и теперь владеет 8 млрд долларов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, ударили и по нему самому. После объявления чрезвычайного положения в экономике он потерял около полумиллиарда долларов.

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