В Турции на строительстве АЭС "Аккую" началась существенная задержка зарплат, в частности из-за блокирования счетов и внешнего политического давления, потому что, как заявляет "Росатом", "все стали заложниками действий недружественных стран". Все зашло так далеко, что на предприятии начались массовые протесты.

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Об этом пишут росСМИ. "Росатом" – главная российская госкорпорация в сфере атомной энергетики. 23 июля работники одной из субподрядных организаций, задействованных в возведении энергоблоков АЭС, устроили акцию протеста.

На видеозаписях, распространившихся в российских и казахстанских телеграм-каналах, видно, как рабочие перекрывают строительную дорогу, блокируя движение транспорта. Протест стал кульминацией нескольких месяцев невыплаты заработной платы, что вызвало серьезное недовольство среди трудового коллектива.

"Мы все стали заложниками действий недружественных стран, которые используют сомнительные методы, пытаясь помешать передовым проектам российской атомной отрасли", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Росатома. По данным компании, причиной финансовых трудностей стала блокировка счетов и денежных потоков вследствие внешнеполитического давления.

"Послужили действия недружественных стран... в частности, речь идет о блокировании существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон", – пояснили в корпорации. Таким образом, источник проблемы видят не во внутреннем управлении или техническом сбое, а в глобальном санкционном давлении на российские энергетические проекты за рубежом.

Строительство АЭС "Аккую" реализует компания "Аккую нуклеар" – дочернее предприятие "Росатома". В пресс-релизе компании указано, что она находится в постоянном контакте с основными подрядными структурами.

"Мы организовали встречи между рабочими и руководством субподрядной организации, чтобы обсудить проблему и попытаться ее урегулировать", – уточнили в "Росатоме". Несмотря на инцидент, проект не остановлен, он продолжается без финансирования.

"Реализация проекта продолжается. На площадке ведутся работы на всех четырех энергоблоках, а также на объектах вспомогательной инфраструктуры", – сообщили в госкорпорации. Там отметили, что основной акцент сделан на первом пусковом комплексе, который имеет стратегическое значение для запуска всей станции.

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