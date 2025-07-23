Из-за падения продаж, высокой ключевой ставки Центробанка РФ и конкуренции со стороны китайских брендов, "АвтоВАЗ" – крупнейший автопроизводитель России готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю с конца сентября. Несмотря на пафосные заявления об "успешном импортозамещении", Lada не выдерживает конкуренции, на китайские авто уже приходится более 50% рынка.

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Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Такое нововведение планируется ввести с конца сентября 2025 года, и оно станет еще одним свидетельством глубокого кризиса, охватившего российский автопром.

Как сообщает агентство Reuters, еще в прошлом месяце "АвтоВАЗ" прогнозировал падение продаж на внутреннем рынке на 25% до конца года. За первую половину 2025 года продажи компании уже снизились до 155 481 единицы, что значительно уступает показателям предыдущих лет.

Основная причина – высокая ключевая ставка Центрального банка РФ, что делает автокредиты практически недоступными для большинства граждан. Кроме того, стремительное падение реальных доходов россиян из-за войны и санкций повлекло общее снижение спроса на автомобили.

Дополнительным вызовом для "АвтоВАЗа" стало нашествие китайских автоконцернов. До начала полномасштабного вторжения в Украину их доля на российском рынке составляла менее 10%, а сейчас уже более 50%. Китайские производители не только быстро адаптировались к рынку РФ, но и активно снижают цены, ведя агрессивную борьбу за потребителя, чем фактически выталкивают местного игрока с рынка.

Даже несмотря на громкие заявления кремлевской пропаганды об "импортозамещении" и показательные презентации новых моделей "Лады" на экономических форумах, реальная картина показывает обратное. Российский автопром без западных технологий и кредитного ресурса все больше деградирует.

На предприятии "АвтоВАЗ" работает более 30 000 человек, в основном в городе Тольятти. Для них переход на четырехдневную рабочую неделю означает снижение заработной платы и социальной защищенности. В 2022 году компания уже временно сокращала рабочую неделю на фоне массового ухода иностранных партнеров.

В том же году продажи флагманской модели Lada упали на 48,2%, что стало одним из худших результатов за всю историю бренда. Государство вынуждено регулярно вмешиваться и оказывать поддержку, чтобы хоть как-то удержать отрасль от полного краха.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России лесная промышленность оказалась в глубоком кризисе. Производство фанеры, пиломатериалов и заготовка леса резко сократились после потери европейского рынка. Отрасль страдает от падения спроса, высоких налогов и стагнации строительства, что приводит к массовым увольнениям и убыткам предприятий.

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