Санкции против России работают: десятки нефтяных танкеров страны-агрессорки простаивают без дела

После введения санкций Министерством финансов США десятки российских нефтяных танкеров простаивают без дела, что свидетельствует об эффективности санкций в разрушении цепочки поставок нефти из России. Из 40 судов, включенных в санкционный список, только одно смогло собрать груз, в то время как большинство продолжают простаивать в разных портах мира.

Об этом пишет Bloomberg. С октября 2023 года 40 судов, вовлеченных в торговлю российской нефтью, были добавлены в санкционный список США за нарушение ценового лимита.

Лишь одно из этих судов СКФ "Приморье" смогло собрать груз после введения санкций. Если этому судну удастся разгрузиться без проблем, это может побудить Россию снова использовать большее количество судов для торговли нефтью.

Санкции и ограничения цен на нефть, наложенные на Россию, часто критикуют за то, что Москва их легко обходит, создавая собственный теневой флот. Однако простые суда свидетельствуют о том, что когда санкции применяются к отдельным судам, они могут быть эффективными.

Из 40 санкционированных судов, 21 принадлежит российской государственной судоходной компании ПАО "Совкомфлот". Остальные контролируются компанией Hennesea Holdings Ltd., базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Большинство санкционированных судов простаивают в разных частях света. Восемь танкеров "Совкомфлота" находятся у российских портов Тихого океана, где некоторые из них находятся уже больше пяти месяцев. В Черном море также есть скопление простаивающих танкеров "Совкомфлота".

Одно из 40 судов было изъято из списка санкций в апреле, что позволило ему пользоваться международным страхованием. После исключения из списка это судно загрузило груз американской нефти, но все еще стоит на якоре у побережья Техаса.

По данным Министерства финансов РФ, доходы России от нефти в 2023 году составили 7,03 триллиона рублей. Это значимая сумма, показывающая значимость нефтяных доходов для русской экономики. Однако новые санкции могут оказать существенное влияние на эти доходы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский суд арестовал активы итальянского банка UniCredit на 463 млн. евро. Это стало самой большой конфискацией активов банка из ЕС в РФ. Итальянский суд соберется 20 мая на совещание для обсуждения ситуации.

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