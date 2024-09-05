Санкции против режима Лукашенко: страна ЕС ввела тотальный запрет на въезд автомобилей с беларускими номерами

Латвия до конца октября 2024 г. требует либо зарегистрировать автомобили с беларускими номерами, либо вывезти их из страны, иначе транспортные средства будут конфискованы. Такое решение является частью санкций ЕС, направленных против Беларуси за поддержку российской агрессии в Украине.

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Соответствующие поправки были приняты и переданы на заседание Сейма, сообщает Baltnews. Согласно новому законопроекту, владельцы находящихся на территории Латвии автомобилей с беларускими номерами имеют две опции: либо зарегистрировать свои транспортные средства в Латвии, либо вывезти их из страны до 31 октября 2024 года.

Иначе автомобили будут конфискованы властями. Эти меры стали продолжением уже действующего запрета, в соответствии с которым с 16 июля автомобилям с беларускими номерами нельзя въезжать в Латвию. Тогда власти также анонсировали дальнейшее усиление ограничений относительно движения таких автомобилей по территории страны.

Не только Латвия, но и другие страны Балтии уже раньше ввели аналогичные меры. С 16 августа 2024 г. Литва полностью запретила въезд на свою территорию автомобилям, зарегистрированным в Беларуси, независимо от гражданства владельца или водителя. Решение было принято в рамках ужесточения санкций Европейского Союза против Беларуси из-за ее помощи России в войне против Украины.

С июля этого года страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – координированно ужесточили санкции против Беларуси. В частности, они запретили ввоз беларуских транспортных средств на свои территории, что является частью более широких санкционных мер, введенных ЕС.

Введение запрета на въезд беларуских автомобилей является частью стратегии ЕС, направленной на усиление давления на Беларусь, поддерживающую Россию в ее военной агрессии против Украины. Европейский совет ввел санкции против разных секторов беларуской экономики, включая торговлю, услуги и транспорт. Основная цель таких мер – предотвратить использование Беларуси как платформы для обхода санкций против России.

Важно отметить, что Латвия стала одной из первых стран, усиливших контроль за автомобилями с беларускими номерами. Подобные действия отражают общую политику стран Балтии по ограничению влияния Беларуси на их экономику и безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против 28 человек в Беларуси, включая судей, прокуроров и пропагандистов, за их роль в политических преследованиях и нарушениях прав человека. Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд и транзит через территорию ЕС, а также запрет на предоставление финансовой поддержки гражданам и компаниям ЕС.

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