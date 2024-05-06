Санкции душат газовый бизнес России: как ограничение "обваливают" экспорт ее СПГ

Предприятие "Арктик СПГ 2", управляемое ПАО "Новатек", играет ключевую роль в стратегических планах Москвы по увеличению экспорта и пополнению бюджета, но санкции наложенные США создают препятствия для его дальнейшего развития. Россия планирует увеличить производство СПГ (сжиженный природный газ) втрое до 2030 года, что будет приносить не менее 35 миллиардов долларов ежегодно.

Об этом сообщил Bloomberg. Россия давно мечтает увеличить свою долю на мировом рынке СПГ, но война и резкое сокращение сухопутного экспорта в Европу усилили важность этих амбиций.

Санкции против России продолжают работать

В настоящее время страна занимает четвертое место в мире по экспорту СПГ, однако санкции, наложенные на "Арктик СПГ 2", сдерживают расширение. Эти санкции также становятся примером для будущих попыток ограничить газовые доходы Кремля, ориентированные на другие предприятия, такие как Ямал или Сахалин-2, поставляющие газ в Европу и Азию.

Мальте Гумперт, основатель Арктического института, признает эффективность санкций США, удачно блокирующих "Арктик СПГ 2". Эти ограничения привели к отказам покупателей в Китае и Индии покупать СПГ, а также к отказу от участия юристов в проекте. Даже судостроители сталкиваются с трудностями из-за санкций: суда застряли в сухих доках в Южной Корее, не имея возможности быть купленными или арендованными.

Новая волна санкций

ЕС не намерен прямо запрещать российское топливо, но обсуждения в блоке указывают на то, что газ больше не будет рассматриваться как запрещенный, поскольку конфликт продолжается уже третий год. На эти обсуждения выдвинут план запрещения использования портов ЕС для реэкспорта российских поставок, предназначенных для других стран.

Это имеет большое значение, поскольку российские СПГ-заводы в арктическом регионе расположены далеко, поэтому топливо обычно сначала доставляется в европейские порты для последующего реэкспорта в Азию. Новые ограничения приведут к тому, что российский флот будет перегружен до предела.

Стратегия Кремля

В целом же Россия имеет самые большие запасы природного газа в мире, что составляет около 20% всех запасов, однако требует их эффективного использования для получения прибыли. Сейчас строительство новых газопроводов не происходит на достаточно быстром уровне, чтобы перенаправить продажи, поэтому основной упор делается на СПГ.

Кремль заявляет, что к 2030 году планирует экспортировать более 100 миллионов тонн СПГ ежегодно, что по сравнению с примерно 31 миллионом тонн в прошлом году – независимо от санкций. Согласно консервативному сценарию, производство может фактически остановиться до 2027 года, что означает, что быстро наращивать объемы производства "Арктик СПГ 2" не получится.

Чтобы как-нибудь решить эту проблему, "Новатек" нанимает персонал в Китае и направляет своих представителей в Индию, но пока никаких конкретных соглашений не заключено. Новым испытанием для компании станет лето, когда "Новатек" планирует отправить первый груз из "Арктик СПГ 2", используя достаточно тонкий лед, чтобы можно было использовать обычное судно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС планирует новые санкции против газового сектора России. По словам трех дипломатов ЕС, Европейская комиссия готова обнародовать предложенный запрет для портов ЕС на перепродажу московского СПГ. Комиссия также будет просить ограничить три будущих российских СПГ-проекта.

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