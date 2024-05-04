ЕС приготовил новый удар по РФ: оставят без части газовых доходов, санкции вводит также и США

ЕС планирует новые санкции в отношении газового сектора России. По словам трех дипломатов ЕС, Европейская комиссия готова обнародовать предложенный запрет для портов ЕС на перепродажу московского СПГ. Комиссия также будет просить ограничить три будущих российских СПГ-проекта.

Об этом сообщает издание Politico. Штрафные санкции повлияют только на четверть прибыли России от СПГ. Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими центрами переохлажденного газа, значительная часть которого затем экспортируется в такие страны, как Германия и Италия.

Без европейских портов, как удобной остановки, России пришлось бы использовать специально оборудованные ледоколами, разрезающими лед Арктического моря, чтобы доставить газ в Азию. По словам Лауры Пейдж, газового эксперта по аналитической компании Kpler, это нанесет ущерб огромному российскому заводу СПГ "Ямал" стоимостью 27 миллиардов долларов на крайнем севере Сибири.

В то же время потенциальные санкции в отношении российских СПГ-проектов — в частности Arctic LNG 2, его Мурманского завода и СПГ-терминала UST Luga – "бумажный тигром", сказал Катинас, поскольку ни один из них не отправляет грузы в Европу.

Представитель Fluxys заявил, что компания "полностью будет соблюдать" санкции, если их введут, но отметил, что фирма "не контролирует" хранящееся в ее хранилищах происхождение СПГ и что она "обязана уважать договорные соглашения" со своими клиентами.

Санкции также усилят и США

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram отметил: США расширяют санкции против юридических и физических лиц, работающих на российскую военную агрессию.

В этот раз практически одновременно ограничения ввели Министерство финансов (против почти 200 субъектов) и Государственный департамент (против 80 субъектов) страны.

Их общая цель – "ухудшение способности России поддерживать свою военную машину, продолжая многостороннюю кампанию по ограничению доходов Кремля и доступа к материальным средствам, необходимым ему для ведения незаконной войны против Украины".

Как отметили в ведомствах, США вместе со многими международными партнерами особенно озабочены организациями, расположенными в КНР и других странах, обеспечивающими критически важный вклад в военно-промышленную базу России.

Недаром в последнее время сразу два топовых чиновника – Джаннет Йеллен и Энтони Блинкен – совершили визиты в Китай, чтобы лично донести до его руководства, что содействие россии в ведении войны нельзя будет скрыть и это точно не останется без реагирования.

Нынешние ограничения коснутся почти 60 структур, расположенных в Азербайджане, Бельгии, КНР, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, позволяющих России получить крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа. Речь идет о четырех основных блоках:

структуры, которые помогают обходить санкции и участвуют в каналах поставок (в частности, обнаружена российская сеть закупок БПЛА, закупочная сеть "Радиоавтоматика", группа поставщиков технологий и поддержки оборонных структур России из КНР и Гонконга, сеть закупок станков в Бельгии и Турции, электроники в Гонконге, Словакии и ОАЭ, цепь поставщиков комплектующих для КАМАЗ, прокладки для закупки санкционных товаров);

предприятия российского ВПК и их смежники/поставщики (там среди прочего много разнообразных ОООок, по вполне мирным названиям и направлениям деятельности которых скрыты операции с продукцией двойного назначения);

поставщики химической продукции (нитроцеллюлозы, хлопчатобумажной целлюлозы);

участники программы закупки русского химического и биологического оружия (в том числе лабораторного оборудования и расходных материалов).

Как ранее писал OBOZ.UA, европейские трейдеры продают газ следующей зимой, потому что считают, что продолжат получать российские поставки через Украину и в 2025 году. Контракты на первый квартал 2025 г. упали примерно на 20% с начала года.

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