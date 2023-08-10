Украина так и не конфисковала бизнес 25 олигархов, которые работают на ВПК России – Trap Aggressor

В Украине так и не состоялась конфискация бизнеса 25 российских олигархов, которые работают на российский военно-промышленный комплекс. Среди них, в частности, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Мордашов и Иван Саввиди.

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Об этом сообщили аналитики проекта Trap Aggressor экспертной организации StateWatch, По их подсчетам, крупным российским бизнесменам, работающим с Кремлем, в Украине все еще принадлежат как минимум 88 компаний, работающих в таких сферах как энергетика, логистика, промышленность и гостиничный бизнес.

Многие компании были арестованы и переданы в АРМА, но так и не конфискованы. При этом Украина все же конфисковала как минимум 23 компании российских олигархов. Среди них предприятия Олега Дерипаски, заводы Михаила Шелкова, а также ТЦ Ocean Plaza группы Ротенбергов.

В частности, несмотря на национализацию "Альфа-банка" (теперь "Сенс банк"), под прямым или косвенным контролем Михаила Фридмана в Украине остаются предприятия по производству воды "Моршинская" и "Миргородская" и компания "Альфа Страхование" и т.д. В России компании группы Фридмана "Альфа" финансировали военные заводы, а также предоставляли услуги страхования для Росгвардии.

Российский олигарх Алексей Мордашов продолжает владеть в Украине туристическим агентством Tui и компанией "Северсталь-дистрибуция". Российская корпорация "Северсталь" Мордашова поставляла российским заводам ВПК более десяти марок стали.

Российско-греческий бизнесмен и владелец морского порта Салоники в Греции Иван Саввиди владеет в Украине компанией по производству продукции из пластмассы "Пентопак" и торговой фирмов "Атлантис-Пак Украина". Его федерация "Греки России" передавала террористическим структурам и главарю т.н."ДНР" Денису Пушилину автомобили повышенной проходимости и генераторы.

Среди других известных российских олигархов, которые имеют не конфискованный бизнес в Украине – Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Юрий Ковальчук и т.д. Алекперов контролирует "Лукойл Лубрикантс Украина", Усманов – "Петер-Сервис Украина", а Ковальчук – "Петрохолдинг Ивест".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему процесс перевода российских активов в украинскую госсобственность идет так медленно. В целом украинских законах прописаны три главных механизма конфискации, но с каждым из них есть проблемы.

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