Санкции не останавливают поток российской нефти: какие страны помогают Кремлю обходить ограничения

Россия продолжает обходить санкции благодаря теневому флоту, поддержке со стороны ОАЭ, Китая и Турции, а также использованию удобных флагов. В январе 2025 года доходы Кремля от экспорта нефти увеличились на 1 миллиард долларов, достигнув 15,8 миллиарда долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Russian Oil Tracker за февраль от KSE Institute. Рост произошел благодаря повышению цен на нефть и нефтепродукты, несмотря на международные санкции.

По данным KSE Institute, в годовом исчислении доходы РФ от нефти выросли на 4 миллиарда долларов, достигнув 189,1 миллиарда долларов. Россия активно использует теневой флот для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

В январе 86% морского экспорта сырой нефти производилось с помощью этого механизма. В общей сложности из российских портов вышли 192 танкера, из которых 94% – суда старше 15 лет, что повышает риск экологических катастроф.

Ключевую роль в перевозках играют компании из ОАЭ – они контролируют 19% экспорта. Кроме того, 10% от общего объема российской нефти транспортируется через китайские компании, а 37% перевозок нефтепродуктов обеспечивает теневой флот, значительная часть которого подконтрольна Турции (13%).

Несмотря на санкции, основными импортерами российской нефти остаются Индия, Китай и Турция. В январе Индия сократила импорт сырой нефти из России на 10%, однако все еще остается самым крупным потребителем – на ее долю приходится 44% общего морского импорта российской нефти. В то же время Турция возглавляет список покупателей российских нефтепродуктов, импортируя 552 тыс. баррелей в сутки.

Россия продолжает регистрировать свои танкеры под флагами Панамы, Барбадоса и Сьерра-Леоне, что помогает скрыть владельцев судов и снизить риски санкционных ограничений. Однако международное давление усиливается: США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 311 танкеров, нарушавших ограничения. В то же время 63 из них продолжают перевозку, а Россия привлекает новые незарегистрированные суда для транспортировки нефти.

По оценкам KSE Institute, если санкции останутся без изменений, доходы России от нефти в 2025 году составят 149 млрд долларов, а в 2026 году – 131 млрд долларов. Однако слабое соблюдение санкций может увеличить эти показатели до 170 и 163 млрд долларов соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Совет Европейского Союза (ЕС) предложил Венгрии альтернативный список лиц, с которых могут снять антироссийские санкции. Будапешт в обмен на продление санкций ЕС против РФ потребовал снять ограничения с 8 человек, среди которых могли быть олигархи Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен.

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