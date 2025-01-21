Самые дорогие компании 2025 года: кто возглавил брендовый олимп

Американский техногигант Apple признан самым дорогим брендом в мире. Стоимость компании оценили в 574,5 млрд долларов, что на четверть больше, чем у ее ближайшего конкурента.

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Ежегодный рейтинг Global 500 2025 был представлен международной консалтинговой компанией Brand Finance. В пятерку самых дорогих брендов попали четыре технологических компании:

Apple – $574,5 млрд (на 11% больше, чем в 2024 году);

Microsoft – $461,1 млрд (+35%);

Google – $413,0 млрд (+24%);

Amazon – $356,4 млрд (+15%);

Walmart – $137,2 млрд (+42%).

Кроме того, в Brand Finance определили бренды, стоимость которых взлетела сильнее остальных с 2020 года. Рейтинг из самых быстрорастущих компаний выглядит так:

TikTok (и его китайская версия Douyin) – $105,8 млрд (в 2022 году – $59 млрд);

DraftKings – $5,1 млрд (в 2020-м – $18 млн);

FanDuel – $7 млрд (в 2020 – $56 млн);

NVIDIA – $87,9 млрд (в 2020 – $4,7 млрд);

AMD – $11 млрд (в 2020 – $1,4 млрд);

Pinduoduo – $13 млрд (в 2020 – $2,5 млрд);

BYD – $14 млрд (в 2020 – $3,1 млрд);

Apple – $574,5 млрд (в 2020 – $140,5 млрд);

TSMC – $34,2 млрд (в 2020 – $8,6 млрд);

Microsoft – $461,1 млрд (в 2020 – $117,1 млрд);

Lilly – $8,0 млрд (в 2020 – $2,1 млрд).

"Наш анализ брендов, сильнее всего выросших с 2020 года, демонстрирует, что у технологических компаний нет монополии на устойчивый рост. Это также подтверждает еще одну глобальную тенденцию: такие китайские бренды, как TikTok, Pinduoduo и BYD, создают ценность и бросают вызов устоявшимся лидерам брендов", – отметил основатель и генеральный директор Brand Finance Дэвид Хей.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году состояние мировых миллиардеров выросло на $2 трлн, а их количество достигло 2769 человек. Самым богатым по-прежнему остается Илон Маск с капиталом более $400 млрд, темпы прироста богатства оказались втрое быстрее, чем в 2023 году, и составляли $5,7 млрд в день.

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