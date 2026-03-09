Сайт с историями бывших пациентов клиники Odrex возобновил работу после блокировок

Сайт StopOdrex, где публикуют истории людей об опыте лечения в одесской клинике Odrex, снова стал доступным для пользователей. Платформа возобновила работу после нескольких блокировок.

Об этом сообщила соучредитель движения StopOdrex Кристина Тоткайло.

По ее словам, теперь коммуникация активистов движения StopOdrex и людей, которые хотят поделиться собственными историями, происходит сразу через два ресурса: сайт и Telegram-канал.

"После трех блокировок и попыток уничтожить нашу платформу с историями людей о негативном опыте лечения в клинике Odrex – нам удалось восстановить работу сайта. Это означает, что теперь у нашего движения StopOdrex есть сразу две площадки для коммуникации: сайт и Telegram-канал", – написала активистка в Facebook.

Как отмечают активисты движения, платформа StopOdrex была создана семьями умерших пациентов и людьми, которые имеют негативный опыт лечения в клинике. На сайте собирают истории пациентов и их родственников, а также информируют о развитии так называемого "Дела Odrex".

Ранее сайт несколько раз прекращал работу после обращений компаний, связанных с клиникой. После очередной блокировки активисты создали Telegram-канал StopOdrex, чтобы сохранить возможность быстрой коммуникации и приема новых историй от людей. После возобновления работы сайта, по словам Тоткайло, он продолжит выполнять свою главную функцию – сбор свидетельств людей, которые хотят рассказать о собственном опыте лечения.

"На сайте StopOdrex, как и раньше, мы публикуем истории людей, пострадавших от лечения в одесской клинике "Одрекс" и истории семей пациентов, которых уже нет в живых, но родные которых хотят рассказать о трагедии. Все ваши истории, в целях безопасности, публикуются исключительно анонимно, а персональные данные не разглашаются. Мы создали эти ресурсы, чтобы правда не исчезла. Чтобы люди, которые потеряли близких или здоровье, больше не оставались наедине со своей болью. А также, чтобы предотвратить будущие трагедии", – отметила она.

Активисты отмечают, что платформа создана для независимого сбора историй людей, которые столкнулись с негативным опытом лечения в клинике Odrex и хотят поделиться им. Все свидетельства публикуются анонимно для безопасности авторов. В то же время ресурс стал местом, где пострадавшие и их семьи могут поддерживать друг друга и не оставаться наедине со своими трагедиями.