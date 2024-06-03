НБУ оштрафовал крупный государственный банк: за что и на какую сумму

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал государственный Ощадбанк на 170 тыс. грн за нарушение правил платежного рынка. Речь идет о нормах, которые касаются проверки платежей, а также защиты данных клиентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ. Ощадбанк по состоянию на 1 апреля 2024 года занимал второе место среди всех украинских банков по размеру активов.

В регуляторе перечислили ряд нарушений. Отмечается, что речь идет о нарушении банком требований законодательства на платежном рынке в отношении:

применение усиленной аутентификации пользователя во время осуществления электронного взаимодействия и получения доступа к счету посредством средств дистанционной коммуникации;

во время осуществления электронного взаимодействия и получения доступа к счету посредством средств дистанционной коммуникации; обязанности банка предоставлять ПИН-код, индивидуальную учетную информацию и/или другую информацию, позволяющую осуществлять платежные операции, только держателю платежного инструмента ;

; обязанности поставщика платежных услуг, обслуживающего ненадлежащего получателя, блокировать денежные средства в сумме ненадлежащей платежной операции на счете ненадлежащего получателя сроком до 30 календарных дней (за этот срок должна быть установлена правомерность платежной операции).

"В связи с этим Национальный банк применил к АО "Ощадбанк" меру влияния в виде штрафа за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в размере 170 тыс. грн", – говорится в заявлении Нацбанка.

Нацбанк периодически штрафует банковские учреждения Украины. К примеру, в конце апреля-2024 НБУ оштрафовал АО "А-Банк" на 258,4 тыс. грн за ненадлежащее информирование клиентов об условиях кредита. Бывают и более крупные штрафы, например, в марте НБУ оштрафовал РВС Банк на 21 млн грн за нарушений правил финмониторинга.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки сократили сеть своих отделений. Филиалов финучреждений за первые три месяца 2024 года стало на 30 меньше, а с начала полномасштабной войны банковская сеть "похудела" уже на четверть.

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