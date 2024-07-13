С начала полномасштабного вторжения от обстрелов ТЭС ДТЭК были ранены 56 энергетиков, трое погибли, – Салеев

С начала полномасштабного вторжения во время массированных атак россии по теплоэлектростанциям ДТЭК было ранено 56 энергетиков, трое погибли.

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Об этом в интервью NV рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Три работника у нас погибли и 56 были ранены. Это те, что были обстреляны врагом на теплоэлектростанциях. Один из последних случаев: на прошлой неделе на одном из наших предприятий при обстреле получила ранение женщина", - рассказал он.

По словам Салеева, на сегодняшний день война с энергетикой продолжается. Он пояснил, что компания пытается искать возможности для возобновления каждой ТЭС.

Глава ДТЭК Энерго напомнил, что на сегодняшний день все теплоэлектростанции без исключения подверглись неоднократным вражеским обстрелам.

"Это началось не только с этого года, а еще весной 2022-го… Просто это на себе не чувствовали люди так, как чувствовали энергетики. Более 180 раз только по нашим предприятиям были разнообразные обстрелы — артиллерийские, ракетные, шахедные и так далее. Безусловно, это приводит к тому, что мы теряем мощь. И, к сожалению, мы теряем людей. Есть погибшие на наших предприятиях, есть раненые именно из-за происходящих таких обстрелов", - рассказал он.

В то же время Салеев заверил, что все энергетики работают над восстановлением круглосуточно.

Все работают над восстановлением. И не только энергетики. По разбору завалов нам помогает ГСЧС, мы также привлекаем своих шахтеров, которые едут помогать энергетикам. С ремонтами и восстановлением нам помогают и НЭК "Укрэнерго" и сетевые компании. Так что все пытаются как можно быстрее восстанавливаться, возвращать мощности, возвращать энергетику для украинцев", - отметил он.

Но, по его словам, не может воюющая страна, по энергетике которой 2,5 года наносятся целевые обстрелы, обеспечивать электроэнергии так же, как все привыкли до военного времени. "Следует это понимать, следует в том числе запасаться терпением", - подытожил Салеев.

Ранее в ДТЭК сообщали, что в результате массированных обстрелов энергосистемы ДТЭК потерял около 90% своей тепловой генерации.