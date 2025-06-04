Рынок труда ждут изменения: какие новые специальности массово выбирают украинцы
В 2025 году тысячи украинцев получили ваучеры на обучение от Министерства экономики и Службы занятости. Это позволило им бесплатно сменить специальность, получить актуальную профессию или повысить свою квалификацию. Чаще всего участники программы выбирали обучение медсестринству, медицине, поварству и другие направления.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Всего с начала года ваучерами на обучение воспользовались уже 11 тысяч украинцев, больше всего их получили жители Днепропетровщины, Львовщины и Хмельницкой области.
Такой ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей, перечень которых каждые три месяца публикуется на сайте Министерства образования и науки. В январе-мае украинцы чаще всего выбирали такие специальности:
- медсестринство;
- медицина;
- повар;
- социальный работник;
- водитель автотранспортных средств.
Такие ваучеры принимают в большинстве лицензированных учебных заведений - как профессионально-технических, так и высших учебных заведений. В частности, можно выбрать один из восьми современных Центров профтехобразования.
Как принять участие в программе?
Чтобы получить ваучер, нужно соответствовать ряду требований. В частности:
- иметь профессионально-техническое или высшее образование;
- не состоять на учете в службе занятости как безработный;
- не учиться за средства Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет.
Программа действует для определенных категорий граждан. А именно:
- украинцев старше 45 лет с официальным трудовым стажем не менее 15 лет;
- участников и участниц боевых действий, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации;
- людей с инвалидностью и статусом "ВПЛ";
- уволенных с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата;
- бывших военнопленных;
- украинцев, получивших ранения или увечья во время военного положения в Украине.
Компенсация на обучение составляет 30 280 гривен - если обучение стоит больше, разницу оплачивает работодатель или сам человек. Чтобы ее получить, нужно:
- обратиться в любой центр занятости;
- подать заявку онлайн;
- на сайте Государственной службы занятости;
- через мобильное приложение.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Министерстве аграрной политики и продовольствия уверены, что в ближайшие годы Украина будет нуждаться в большем количестве специалистов в области сельского хозяйства. Поэтому в 2025 году государственный заказ на подготовку бакалавров и магистров аграрного профиля существенно увеличат.
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