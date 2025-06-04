Рынок труда ждут изменения: какие новые специальности массово выбирают украинцы

В 2025 году тысячи украинцев получили ваучеры на обучение от Министерства экономики и Службы занятости. Это позволило им бесплатно сменить специальность, получить актуальную профессию или повысить свою квалификацию. Чаще всего участники программы выбирали обучение медсестринству, медицине, поварству и другие направления.

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Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Всего с начала года ваучерами на обучение воспользовались уже 11 тысяч украинцев, больше всего их получили жители Днепропетровщины, Львовщины и Хмельницкой области.

Такой ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей, перечень которых каждые три месяца публикуется на сайте Министерства образования и науки. В январе-мае украинцы чаще всего выбирали такие специальности:

медсестринство;

медицина;

повар;

социальный работник;

водитель автотранспортных средств.

Такие ваучеры принимают в большинстве лицензированных учебных заведений - как профессионально-технических, так и высших учебных заведений. В частности, можно выбрать один из восьми современных Центров профтехобразования.

Как принять участие в программе?

Чтобы получить ваучер, нужно соответствовать ряду требований. В частности:

иметь профессионально-техническое или высшее образование ;

; не состоять на учете в службе занятости как безработный;

не учиться за средства Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет.

Программа действует для определенных категорий граждан. А именно:

украинцев старше 45 лет с официальным трудовым стажем не менее 15 лет;

с официальным трудовым стажем не менее 15 лет; участников и участниц боевых действий , при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации;

, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации; людей с инвалидностью и статусом "ВПЛ";

и статусом "ВПЛ"; уволенных с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата;

по состоянию здоровья или из-за сокращения штата; бывших военнопленных ;

; украинцев, получивших ранения или увечья во время военного положения в Украине.

Компенсация на обучение составляет 30 280 гривен - если обучение стоит больше, разницу оплачивает работодатель или сам человек. Чтобы ее получить, нужно:

обратиться в любой центр занятости;

подать заявку онлайн;



на сайте Государственной службы занятости;

через мобильное приложение.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Министерстве аграрной политики и продовольствия уверены, что в ближайшие годы Украина будет нуждаться в большем количестве специалистов в области сельского хозяйства. Поэтому в 2025 году государственный заказ на подготовку бакалавров и магистров аграрного профиля существенно увеличат.

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