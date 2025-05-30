Рынок труда Украины готовится к переменам: какие специалисты будут нужны в ближайшие годы
В ближайшие годы Украина будет нуждаться в большем количестве специалистов в области сельского хозяйства. Поэтому в 2025 году государственный заказ на подготовку бакалавров и магистров аграрного профиля будет увеличен на 10,2%.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. В целом количество бюджетных мест будет увеличено почти на 600 мест – до 13 889.
Что касается бакалавров, государственный заказ на такую степень вырастет на 150 и достигнет 5 300 мест. Рост охватит ключевые специальности:
- "Агрономия" – на 90 мест (до 2 200 в целом),
- "Водные биоресурсы и аквакультура" – на 60 мест (до 250),
- "Агроинженерия" – на 40 мест (до 1 500)
- "Садово-парковое хозяйство" – на 20 мест (до 250).
Государственный заказ на подготовку магистров увеличится на 440 мест - до 2 394 в целом. Наибольшее увеличение предусмотрено по следующим специальностям:
- "Агроинженерия" – на 155 мест (до 715);
- "Животноводство" – на 115 (до 335);
- "Агрономия" – на 100 (до 900);
- "Водные биоресурсы и аквакультура" – на 45 (до 125);
- "Лесное хозяйство" – на 15 (до 225);
- "Садово-парковое хозяйство" – на 13 мест (до 87).
Отдельно от этого в 2025 году существенно возрастет государственный заказ на подготовку магистров по специальности "Ветеринарная медицина" – на 205 мест. Таким образом в этом году количество будущих ветеринаров, которых будут учить бесплатно, составит 925.
Кроме того, стабильно высоким остается государственный заказ на подготовку профессиональных младших бакалавров. В 2025 году общее количество бюджетных мест увеличится на 30 – до 5 270.
"Увеличение государственного заказа – это шаг к качественному обновлению кадрового потенциала в агроинженерии, ветеринарной медицине, животноводстве, агрономии. Именно эти специалисты станут драйверами технологического обновления агросектора, развития сельских общин и укрепления экономики страны", – подчеркнул Коваль.
Также OBOZ.UA сообщал, что украинские работодатели начали активно искать водителей, сварщиков, слесарей, трактористов и строителей – именно эти профессии стали самыми дефицитными в стране. При этом работодатели все чаще берут женщин и молодежь без опыта, готовы обучать на месте и платить конкурентные зарплаты.
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