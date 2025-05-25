Украине не хватает рабочих рук: кого активно начали искать на рынке труда

Украинские работодатели начали активно искать водителей, сварщиков, слесарей, трактористов и строителей - именно эти профессии стали самыми дефицитными в стране. При этом работодатели все чаще берут женщин и молодежь без опыта, готовы обучать на месте и платить конкурентные зарплаты.

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Об этом рассказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии СМИ. По его словам, сегодня наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности – прежде всего водители грузового транспорта, строители, сварщики, слесари, трактористы, а также работники перерабатывающей промышленности.

Правительство и бизнес активно реагируют на кризис - проводят переквалификацию, запускают ваучерные программы для взрослых, нанимают женщин и молодежь без опыта, инвестируют в автоматизацию и адаптируются к новым реалиям. Однако проблема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Причинами кадрового голода стали мобилизация, эмиграция, сокращение системы профподготовки, а также то, что украинцы с высшим образованием не готовы переквалифицироваться на технические профессии.

При этом спрос именно на прикладные навыки - рекордный: предприятия буквально "разбирают с руками" механиков, операторов техники, строителей, работников транспорта, а в некоторых отраслях предлагают зарплаты до 60-90 тысяч гривен в месяц.

На фоне этого официальный рынок труда постепенно становится "женским" – 82% зарегистрированных безработных составляют женщины. Причина – мужчины либо на фронте, либо не регистрируются, чтобы избежать призыва. Бизнес начинает массово трудоустраивать женщин на должности, которые традиционно считались мужскими - водители, слесари, операторы техники, и уже запускает для них учебные программы. В прифронтовых регионах, таких как Харьковщина, ситуация еще более драматичная, ведь работников не хватает везде - от коммунального хозяйства до государственного управления.

Отдельным вызовом является нежелание многих безработных менять специальность. Опросы показывают, что более 70% не готовы к переобучению, считая это сложным или безрезультатным. Из-за этого на рынке возник опасный разрыв, ведь в стране есть миллионы безработных и одновременно десятки тысяч вакантных должностей, которые никто не занимает. А пока дисбаланс не будет преодолен, экономика будет работать не на полную мощность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине минимальная зарплата в следующем году может вырасти с 8000 до 8688 грн. Окончательное решение еще не принято, однако такой рост предусмотрен проектом бюджетной декларации.

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