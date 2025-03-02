Рынок недвижимости меняется: украинцам рассказали, где жилье дешевеет и чего ждать

В Украине западные области демонстрируют самые высокие темпы удорожания жилья. В то время как в Киеве 80% строек остаются замороженными, а стоимость недвижимости премиум-класса падает на 30-40% из-за оттока капитала за границу. Ожидается, что в краткосрочной перспективе недвижимость только продолжит дорожать.

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Об этом рассказал основатель агентства Kuranda&Partners Сергей Куранда в комментарии СМИ. Рынок недвижимости в Украине продолжает трансформироваться под влиянием военных событий, экономических факторов и программ поддержки.

Последние два года наблюдается постепенный рост цен на жилье в сегменте недвижимости стоимостью до 100 тысяч долларов. Причина этого – дефицит доступного жилья, поскольку многие застройщики приостановили или полностью остановили строительство. Большинство достраиваемых объектов – это малоэтажные жилые комплексы или бюджетные варианты, быстро находящие своих покупателей. В результате цена за квадратный метр медленно, но стабильно растет.

Из-за разрушения жилищного фонда в зонах боевых действий многие украинцы перемещаются в центральные и западные регионы страны, что повлекло за собой рост спроса на недвижимость в таких городах, как Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы. Здесь цены на жилье продолжают повышаться, потому что спрос превышает предложение. По словам эксперта, в Киеве ситуация несколько иная: город остается под угрозой атак, что тормозит рост стоимости недвижимости. Повышение цен возможно только при стабилизации ситуации и возобновлении строительных процессов.

Значительную часть сделок купли-продажи сегодня совершают за счет государственных программ есть Обитель и есть Восстановление. Благодаря этим инициативам украинцы могут приобрести жилье на выгодных условиях, воспользовавшись льготными кредитами. Около 80% всех сделок на рынке жилой недвижимости приходится именно на эти программы.

Однако эксперт отмечает, что рынок премиальной недвижимости работает по другим правилам. Несмотря на то, что сделки на большие суммы все еще совершаются, они заключаются со значительными скидками – от 30 до 40%. Это связано с тем, что часть инвесторов продолжает выводить капитал за границу, в частности, в Турцию и европейские страны.

В отличие от жилищного сектора, рынок коммерческой недвижимости продолжает находиться в состоянии стагнации. Цены упали, а арендные ставки не вернулись к довоенному уровню. Бизнесы, функционирующие в сфере розничной торговли и офисных пространств, пока не спешат инвестировать в новые площади, ожидая более стабильной ситуации в стране.

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе рынок недвижимости тяготеет к росту цен, особенно в западных областях Украины. Строительная активность во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Тернополе набирает обороты, тогда как в Киеве и Киевской области большинство строек заморожены или продвигаются медленно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жилая недвижимость "хрущевской" застройки (годы постройки с 1957 по середину 80-х годов) – новый тренд на столичном рынке недвижимости. За хрущевками в центре Киева охотятся и покупатели, и инвесторы.

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