Новый тренд на рынке недвижимости Киева: за каким жильем охотятся в столице

Жилая недвижимость "хрущевской" застройки (годы постройки с 1957 по середину 80-х годов) – новый тренд на столичном рынке недвижимости. За "хрущевками" в центре Киева охотятся и покупатели, и инвесторы.

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Как сообщает "Минфин", в 2024 году спрос на такое жилье вырос примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. По оценкам риелторов, средняя цена двухкомнатной квартиры в "хрущевке" в центре Киева в зависимости от локации, ремонта, инфраструктуры и вида из окна - $60-10.

То есть стоимость таких квартир меньше, чем в домах других типов старой застройки в центре. Хотя по сравнению с новостройками цены на жилье в "хрущевках" несколько выше, даже несмотря на отсутствие лифтов, паркинга, плохую шумоизоляцию и крошечную кухню – это компенсируется наличием ремонта и часто – мебели.

Впрочем, в пригороде цены на жилье такого типа дешевле в разы. Например, в Вишневом стоимость "квадратов" в "хрущевках" - чуть более $1 тыс. Но и в Киеве жилье в отдаленных от центра районах значительно дешевле, поэтому риелторы констатируют, что "феномен дорогих хрущевок" наблюдается исключительно в центре Киева.

Часто покупатели выбирают "хрущевки", потому что они уже построены – это их преимущество перед новостройками, которые могут заморозить. Кроме того, к другим преимуществам такого жилья относятся:

расположение в районах, где давно нет свободной земли для строительства новых ЖК;

имеющаяся инфраструктура – часто возле такого жилья есть детсады, школы, магазины, медучреждения;

более низкие коммунальные платежи, чем в новостройках;

часто ремонт в хрущевках является оправданием высокой цены;

высокий спрос на аренду;

цена на такие квартиры не падает, а может даже вырасти;

перспектива попасть под программу реновации – это дает шанс получить более просторное новое жилье или хорошую компенсацию.

Впрочем, инвестировать в "хрущевки" с далекой перспективой эксперты не советуют, поскольку такая недвижимость принадлежит к старому жилому фонду и часто их срок эксплуатации подходит к концу или уже истек.

физический износ зданий;

низкие потолки;

плохая шумоизоляция;

проблемы с перепланировкой из-за наличия несущих стен;

плохая электропроводка, не рассчитанная на мощные бытовые приборы.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Киеве существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев стоимость аренды жилья снизилась почти на 2 000 грн – со средних 22 780 до 20 817 грн, или 8,62%.

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