Рынок криптовалют резко обвалился: какие причины и сколько теперь стоит биткоин

Рынок криптовалют обвалился на 20-30%: биткоин упал до $91 441,89, а эфир – до $2494,33. Основная причина – торговая война США с Канадой, Мексикой и Китаем после введения пошлин в 25% и 10%.

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Об этом пишет Reuters. Такая стоимость криптовалют самая низкая с сентября прошлого года. Основной причиной стремительного падения криптовалюта стал новый виток торговой войны, развязанной администрацией Дональда Трампа. Президент США ввел:

25% пошлины на товары из Канады и Мексики;

на товары из Канады и Мексики; 10% пошлины на импорт из Китая.

Эти меры вызвали ответную мгновенную реакцию:

Канада и Мексика заявили о введении аналогичных пошлин против США;

заявили о введении аналогичных пошлин против США; Китай объявил о намерении обжаловать решение Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО).

В результате этих действий финансовые рынки, включая криптовалютный, оказались под сильным давлением. Инвесторы начали панически выходить из рисковых активов, к которым относятся цифровые валюты.

Крипторинок чувствительно реагирует на макроэкономические события, особенно когда они представляют угрозу стабильности мировой экономики. Как отмечает Крис Вестон, руководитель исследований Pepperstone, криптовалюты стали своеобразным "индикатором рисков", поскольку они торгуются 24/7 и первыми реагируют на глобальные изменения.

Обвал цен также связывают с разочарованием инвесторов в криптополитике Трампа. Во время предвыборной кампании он обещал сделать США "криптостолицей мира", создал специальную рабочую группу для разработки новых правил по цифровым активам и даже рассматривал возможность формирования национального криптовалютного резерва. Однако пока реальных действий, способствующих развитию крипторинка, нет.

По мнению аналитиков, ситуация на крипторынку будет оставаться нестабильной, пока сохраняется напряженность в мировой экономике. Основные факторы, влияющие на дальнейшее движение цен:

реакция США на ответные меры Канады, Мексики и Китая;

развитие регуляторной политики в отношении криптовалют в США;

следующие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) в денежно-кредитной политике.

В краткосрочной перспективе крипторинок может оставаться под давлением. Однако при стабилизации ситуации биткойн и другие цифровые активы могут быстро восстановиться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 14% американцев (каждый седьмой) приобрели мемкоин TRUMP, что стало поразительным достижением для криптовалютной сферы, при этом 80% этих инвесторов получили прибыль. К моменту опроса цена одного токена TRUMP колебалась в пределах $0,06, что делает его доступным для массового инвестирования.

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