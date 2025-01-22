Каждый седьмой американец купил мемкоин Трампа: сколько стоит криптовалюта

14% американцев (каждый седьмой) приобрели мемкоин TRUMP, что стало поразительным достижением для криптовалютной сферы, при этом 80% этих инвесторов получили прибыль. На момент опроса цена одного токена TRUMP колебалась в пределах $0,06, что делает его доступным для массового инвестирования.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 20 января компаниями NFTEvening и Storible среди 1092 американцев. Участники отметили, что запуск к мемкоинам TRUMP и MELANIA привлек внимание американцев, особенно тех, кто раньше не инвестировал в криптовалюту.

42% покупателей токенов впервые инвестировали в криптовалюту, что свидетельствует об уникальной способности мемкоинов вовлекать новичков в эту сферу. Результаты также показали, что популярность токенов TRUMP втрое превысила спрос на MELANIA.

Эксперты отметили, что это объясняется более широким освещением в СМИ мемкоина, названного в честь Трампа. Большинство инвесторов, купивших мемкоины TRUMP и MELANIA, получили прибыль:

81% покупателей TRUMP признали свои инвестиции успешными;

признали свои инвестиции успешными; 86% инвесторов MELANIA также заявили, что смогли заработать.

Несмотря на это, в криптосообществе продолжаются споры по поводу этичности запуска мемкоинов политическими деятелями. Исследование также отразило скептицизм американцев:

55% респондентов считают, что Дональд и Мелания Трамп используют свое политическое влияние для манипулирования рынком криптовалют;

считают, что Дональд и Мелания Трамп используют свое политическое влияние для манипулирования рынком криптовалют; 75% опрошенных убеждены, что запуск TRUMP может отрицательно повлиять на крипторинок в целом.

Исследователи из NFTEvening пришли к выводу, что мемкоины TRUMP и MELANIA произвели фурор – они смогли привлечь большое количество инвесторов-новичков. Некоторые участники опроса заявили, что воздержались от покупки токенов из-за опасений финансовых потерь, вызванных политическими рисками.

Исследователи из NFTEvening пришли к выводу, что мемкоины TRUMP и MELANIA стали значимым явлением в мире криптовалют. Они смогли привлечь большое количество инвесторов-новичков, но в то же время вызвали обеспокоенность будущим крипторином из-за политических манипуляций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на ведущих биржевых площадках стремительно растут ставки на то, что президент США Дональд Трамп создаст стратегический резерв по криптовалюте биткоин.

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